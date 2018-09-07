В Киев приехала миссия МВФ, условия которой по кредитам украинским властям на сей раз придётся исполнить, сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung…

Для Украины наступили «судьбоносные дни», пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, указывая на то, что у украинских чиновников больше нет возможности не выполнять условия МВФ, поскольку Украине нужны деньги на выплаты по прежним кредитам, сообщает RT.

В Киев прибыла делегация из Международного валютного фонда: в течение следующих двух недель украинское правительство должно прийти к соглашению с экспертами МВФ, чтобы Украина всё-таки смогла получить деньги, поясняет автор статьи Маттиас Бенц.

Несмотря на то, что с 2014 года Украина «находится под защитой» Международного валютного фонда, последние полтора года МВФ не оказывает Киеву финансовую помощь, поскольку украинское правительство не проводит «оговоренные реформы», напоминает Бенц.

«В настоящий момент ситуация для украинских политиков критическая. Финансовые рынки лихорадит, и это усложняет их положение, — утверждает автор статьи. — В Киеве царит нервозность. Украина ранима, поскольку в ближайшие месяцы она должна выплатить существенную часть внешнего долга».

Многим украинским политикам теперь придётся «смириться со своей горькой участью» и заняться решением насущных проблем. Речь идёт о таких вопросах, как цена на газ, борьба с коррупцией и бюджетно-финансовая дисциплина, перечисляет Бенц.

«Глава правительства Гройсман выступал против повышения цен на газ для населения и таким образом пытался повысить свою популярность. Теперь же он смущённо отказывается от своих планов, поскольку МВФ не предоставит новых кредитов, если эта реформа — центральная для Украины — не будет проведена. В свою очередь, ранее президенту Порошенко уже пришлось подписать декрет о создании антикоррупционного суда, который затем попытался пойти в наступление на окружение украинского лидера», — отмечает автор статьи.

Стоит заметить, что буквально на днях украинские власти уже разрешили вывозить за границу лес-кругляк, чего ранее требовали от Украины кредиторы. Вслед за этим украинцев ждёт рост тарифов на газ на 25% в нынешнем и на 15% в будущем году. Все это требования МВФ, и деваться украинцам теперь некуда.

Кредитная кабала, в которую попала Украина, даёт о себе знать, и главные её тягости скажутся в первую очередь на благосостоянии простых и далеко небогатых граждан.

Русская линия