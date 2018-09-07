Пресс-секретарь Святейшего Патриарха Кирилла заявил, что последние заявления Патриарха Варфоломея не могут не вызвать недоумения…

В Русской Православной Церкви считают последние заявления Константинопольского Патриарха Варфоломея, появившиеся в грекоязыной прессе, не могут не вызвать недоумения и во многом являются результатов нынешнего политического напряжения в мире и вокруг России, сообщает Интерфакс-Религия.

«Политическое напряжение, которое существует сейчас в мире и вокруг нашей страны, как мы с сожалением констатируем, затрагивает иногда и взаимоотношениям между нашими Церквами», — заявил пресс-секретарь Патриарха Кирилла священник Александр Волков в эфире радио «Радонеж».

Как сообщалось, на прошедшем на днях в Стамбуле Соборе Константинопольской Церкви Патриарх Варфоломей заявил, что Константинополь обладает приоритетными правами на разрешение проблем в православном мире. Он также назвал неканоничным «вмешательство» России и Московского Патриархата в церковные дела Украины и оставил это право за собой.

Эти и другие заявления, сделанные Константинопольским Патриархом в последние дни, вызвали серьёзное непонимание в Русской Православной Церкви, сказал отец Александр.

«После встречи (патриархов Кирилла и Варфоломея 31 августа) мы стали свидетелями ряда не до конца нам понятных заявлений со стороны константинопольской иерархии. И сейчас, я думаю, нам надо взять некоторую паузу и получить какие-то дополнительные разъяснения», — добавил священник.

По его словам, те фрагменты из речи Патриарха Варфоломея, которые появились на некоторых американских грекоязычных сайтах, «вызывают, по меньшей мере, недоумение и удивление, а в большей степени — серьёзное непонимание».

«Нам нужно набраться терпения, чтобы окончательно всё прояснить. Так принято в политическом мире, что любые заявления сразу комментируются, но в Церкви более вдумчиво подходят к таким вопросам, понимая, что это касается миллионов верующих людей», — заявил пресс-секретарь Патриарха Кирилла.

Вместе с тем, отец Александр признал, что по его личному ощущению, «нас ожидают не самые простые времена, и самое главное на, что нам нужно уповать — это на милость Божию».

«Конечно же, Предстоятель нашей Церкви Святейший Патриарх Кирилл делает абсолютно всё, от него зависящее, для сохранения единства и неразрывности Церкви Святой Руси, мы видим какое серьёзнейшее давление извне происходит на всю православную диаспору, и мы понимаем, как нелегко многим нашим собратьям».

В связи с этим отец Александр призвал верующих Русской Православной Церкви усилить свои молитвы о Святейшем Патриархе Кирилле и церковном единстве.

Русская линия