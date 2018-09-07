Русская линия
Сводка новостей от 7 сентября 2018

О. Александр Волков: Русская Церковь не приемлет двоежёнства священства
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла заявил, что решение Фанара по этому вопросу никак не скажется на церковной практике в Русской Церкви…

Патриаршие символыВ Русской Православной Церкви были удручены решением Архиерейского Собора Константинопольской Патриархии, разрешившем служение в храмах священников-двоежёнцев, и заявили в связи с этим, что Русская Церковь «стояла, стоит и будет стоять на незыблемых основах христианской традиции», связанной невозможностью второго брака для священства.

«Решение, которое приняла Константинопольская Церковь, на нашу Церковь не окажет никакого влияния. Мы будем строго держаться православного Предания и понимания сути священства, которое теперь, к сожалению, расходится с пониманием, существующем внутри константинопольского богословия», — заявил в эфире радио «Радонеж» пресс-секретарь Патриарха Кирилла отец Александр Волков.

«Так или иначе всё это очень странно. Не понятно, зачем это делается сейчас, зачем принимаются такие решения, когда мы, наоборот, должны сохранять традиционные формы церковной жизни и не пытаться такими второстепенными вещами расшатывать церковное единство», — отметил представитель Русской Церкви.

«Не очень хочется приводить сравнения, но единственная аналогия, которая приходит в связи с этим в голову, это действия обновленцев в 20-е годы в нашей стране. Одним из первых их решений было решение о возможности повторных браков для священников. Поэтому, конечно же, нашей церковной полнотой такие решения воспринимаются, как обновленческие, искажающие церковную традицию, и они не могут иметь место внутри Русской Православной Церкви», — заявил отец Александр.

Русская линия

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