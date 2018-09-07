В этот день, 25 августа 1859 г. Русскими войсками под командованием князя А.И.Барятинского был взят последний оплот сопротивления на Кавказе — аул Гуниб. Легендарный Шамиль, более двадцати лет воевавший с Россией, стал пленником Русского Царя. Кавказ был покорён. Знамя Шамиля князь Барятинский подарил своему ближайшему сподвижнику — генералу и известному консервативному публицисту Р.А.Фадееву.

После своего пленения Шамиль не сомневался, что будет казнён — мысль о пощаде к нему Русского Царя была несовместима с верованиями фанатика-магометанина. Но Шамилю не только сохранили жизнь, ему со всем семейством предоставили дом в Калуге, во дворе дома построили мечеть, выделили 15 тысяч рублей годового содержания и определили сына в Пажеский корпус. Такое великодушие было непостижимо Шамилю и вскоре чувство беспредельной благодарности к своему Высокому Покровителю сменило былое чувство ненависти.

Через несколько лет Шамиль написал Царю: «Ты, Великий Государь, победил меня и кавказские народы, мне подвластные, оружием; Ты, Великий Государь, подарил мне жизнь; Ты, Великий Государь, покорил мое сердце благодеяниями. Мой священный долг как облагодетельстванного дряхлого старика и покорённого Твоею великою душою, внушить детям их обязанности пред Россиею и её законными царями. Я завещал им питать вечную благодарность к Тебе, Государь, за все благодеяния, которыми Ты постоянно меня осыпаешь. Я завещал им быть верноподданными Царям России и полезными слугами новому нашему отечеству.

Успокой мою старость и повели, Государь, где укажешь, принести мне и детям моим присягу на верное подданство. Я готов принести её всенародно. В свидетельство верности и чистоты моих помыслов я призываю Всемогущего Бога, великого пророка Его Магомета и даю клятву пред недавно остывшим телом моей наилюбимейшей дочери Нафисат на священнейшем Коране. Соизволь, Государь, на мою искреннюю просьбу".

А через несколько лет после принесения присяги на верность Царю Шамиля пригласили на свадьбу Цесаревича Александра Александровича в 1866 г. в качестве почетного гостя, где он сказал во всеуслышанье: «Старый Шамиль на склоне лет жалеет о том, что не может родиться ещё раз, дабы посвятить свою жизнь служению Белому Царю, благодеяниями которого он теперь пользуется».

В этот же день, 25 августа 1915 г. была подписана программа Прогрессивного блока, который заключили между собой оппозиционные силы, включая умеренных (октябристов) и часть правых (националистов во главе с Шульгиным и Савенко). Октябристы и часть националистов стали на путь предательства государственных интересов, с этого момента Государственная Дума превратилась в штаб по подготовке государственного переворота. Без августа 1915 г. был бы невозможен февраль 1917 г.

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