Неисправимый прелюбодей Жена бывшего мэра Лондона и главы МИД Великобритании Бориса Джонсона выгнала его из дома за очередную измену… Бывшего мэра Лондона и экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона до недавнего времени называли наиболее вероятным преемником Терезы Мэй по посту лидера Консервативной партии Англии. Однако, громкий скандал, разразившийся в Великобритании, из-за того, что Джонсон оказался неисправимым прелюбодеем, может поставить крест на его карьере. Английский таблоид The Sun сообщил на днях сенсационную новость — Борис Джонсон больше не живёт под одной крышей со своей супругой Мариной Уилер и не появляется вместе с ней в обществе. По данным издания, жена выгнала Джонсона из дома за очередную измену. Супруги, у которых четверо взрослых детей, за 25 лет брака расстаются уже в третий раз, сообщает ТАСС. Уилер — правозащитница и адвокат. Как пишет The Sun, она уже выставляла Джонсона за дверь в 2004 и 2010 годах. Причиной были его измены с журналисткой Петронеллой Уайатт и искусствоведкой Хелен Макинтайр. От последней у Джонсона, по слухам, даже есть ребёнок. Несмотря на это, оба раза Уилер прощала неверного мужа. Однако, по словам старшей дочери Джонсона Лары, третьего шанса бывшему главе МИД Великобритании уже не дадут. The Sun отмечает, что произошедшее явно не прибавит Джонсону популярности в рядах Консервативной партии, в лидеры которой его прочат политические противники нынешней главы тори Терезы Мэй. Кроме того, Джонсон, по всей видимости, лишился советника, которым для него долгие годы была жена. По словам друзей семьи, он никогда не принимал важных политических решений, предварительно с ней не посоветовавшись. Русская линия





