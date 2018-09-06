Глава Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Пюхтицкий монастырь в Куремяэ и встретилась с новым Предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата — митрополитом Таллинским и всея Эстонии Евгением, сообщает РИА Новости.

Ректора Московской духовной академии, архиепископа Верейского Евгения избрали Предстоятелем Эстонской Православной Церкви в мае нынешнего года, после того, как прежний глава Церкви митрополит Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.

«При нашей короткой ознакомительной встрече я разъяснила митрополиту отношения между Эстонским государством и Церковью и призвала его к тесному сотрудничеству как с Советом церквей, так и с другими действующими в Эстонии общинами», — написала в четверг Кальюлайд в Facebook.

По словам главы Эстонского государства, религия является одним из звеньев, которые позволяют связать в единое целое интересы разных общин.

«Все сообщества важны для Эстонии, в том числе и те, которые являются церковными. Это похоже на часть рисунка, к примеру, на юбках эстонских женщин. Они не однородны, а различаются по цветам. И в этом плане Эстония и состоит из различных людей и общин», — сказала Керсти Кальюлайд «Актуальной камере».

Настоятельница Пюхтицкого ставропигиального Успенского монастыря игуменья Филарета отметила в свою очередь, что визит главы Эстонии стал знаковым событием и для самого монастыря. «Нашей обители более 125 лет. Мы рады её визиту, желанию узнать, как мы живём. Самое главное, что не было никакой политики, а было просто человеческое общение», — отметила матушка Филарета.

Стоит отметить, что накануне знакомства с митрополитом Евгений Керсти Кальюлайд посетила Нарвское епархиальное управление, где её приветствовал епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

Во время беседы епископ Лазарь ознакомил главу Эстонии со структурой епархиального управления и работой отделов епархии, в том числе и Социального отдела.

Также владыка Лазарь преподнёс в подарок Керсти Кальюлайд книгу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Свобода и ответственность в поисках гармонии» на эстонском языке.

Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь на северо-востоке Эстонии был основан в конце XIX века. В июне 1990 года монастырь получил статус ставропигиального, то есть перешёл в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси. Это самый большой монастырь в странах Балтии, сейчас в нем проживают 116 послушниц.

Эстонская православная церковь имеет статус самоуправляемой церкви в канонической юрисдикции Русской Православной Церкви. Она объединяет две епархии — Таллинскую и Нарвскую. Прихожанами Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата считают себя примерно 170 тысяч верующих.

Русская линия