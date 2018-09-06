Власти США предпринимают отчаянные попытки остановить реализацию «Северного потока-2». С этой целью они оказали серьёзное давление на Данию, которая в итоге так и не дала разрешение на строительство газопровода в своих территориальных водах. Однако, это не остановило реализацию проекта.

Не дав разрешения, Дания лишь потеряла деньги, которые она могла бы получать за расположение трубы в её территориальных водах. Тем временем, газопровод может пройти в обход датских вод, и его строительство продолжается самым активным образом.

В настоящее время судно Solitaire вчера начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в Финском заливе в районе Финляндии, сообщает Газета.Ru со ссылкой на компанию Nord Stream 2.

«Судно будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. На борту судна могут разместиться 420 человек. Для поддержания необходимого запаса труб транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны для строительства газопровода „Северный поток — 2“ на трубоукладочное судно из ближайшего логистического центра (Котка или Ханко)», — заявили в компании.

Отмечается, что трубы свариваются между собой на борту судна, после чего сварные швы проверяются и газопровод опускается на морское дно.

Такие новости серьёзно раздосадовали американских дипломатов, которые продолжают искать пути сорвать проект. И вот сегодня шведское радио Sveriges Radio неожиданно опубликовало опрос своих парламентариев по данному вопросу, заявив, что большинство депутатов не поддерживают идею строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как отмечается, радиостанция провела соответствующий опрос, в котором приняли участие представители разных политических фракций. Большинство опрошенных выступили за блокировку строительства.

По словам респондентов, они против «Северного потока — 2» из экологических соображений: проект сделает страны Евросоюза более зависимыми от ископаемого газа, а также понизит заинтересованность в возобновляемой энергии и создании соответствующей инфраструктуры.

«Северный поток — 2″ — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности», — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём.

Она добавила, что члены партии сделают всё возможное, чтобы остановить проект. Также они не хотят быть зависимыми от российской стороны. С их точки зрения, Россия нарушает международное право. В Швеции намерены поддержать инициативу Еврокомиссии по изменению законодательства. Это позволить заблокировать «Северный поток — 2».

Насколько реальны эти угрозы, сказать сейчас сложно. В реализации газопровода заинтересована Германия, а она занимает лидирующую позицию в Евросоюзе. Если бы не жёсткая позиция Берлина по этому вопросу, «Газпрому» вряд ли когда-либо удалось продвинуть этот проект при нынешних российско-европейских отношениях.

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