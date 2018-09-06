Константинопольский Патриархат имеет исключительные права на решение проблем православного мира, утверждает глава Константинопольской Церкви Патриарх Варфоломей, сообщает Интерфакс-Религия.

«Вселенский Патриархат несёт ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию (..) для выполнения этой высшей и исключительной обязанности (..) Если Вселенский Патриархат откажется от своей ответственности и уйдет с межправославной сцены, то Поместные Церкви будут действовать «как овцы без пастыря», — сказал Патриарх на Архиерейском Соборе, завершившемся в Стамбуле.

В своём программном выступлении Патриарх Варфоломей предположил, что попытки разрешать межправославные проблемы без участия Константинополя чреваты неудачами. «Порой мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями именно потому, что некоторые люди ложно полагают, будто могут любить Православную Церковь, а не Вселенский Патриархат, забывая, что он воплощает подлинный этос Православия», — заявил Патриарх.

Он также отметил, что Константинопольская Церковь стремится «к единству и стабильности Православия, к общему церковному свидетельству». «Вселенский Патриархат, будучи ответственным за сохранение единства, а также координацию межправославных отношений и всеправославных инициатив, осуществляет это святое служение в православном мире, добросовестно придерживаясь незыблемых экклезиологических и канонических принципов традиции наших отцов», — сказал Патриарх.

Предстоятель указал на вызовы времени, с которыми столкнулась Церковь, такие как господство технического прогресса, секуляризация, глобализация, социальная несправедливость, культ наживы, проблемы экологии, религиозный фундаментализм, столкновение цивилизаций. Все эти проблемы, по его мнению, требуют совместного ответа христиан.

В этой связи Патриарх напомнил митрополита Пергамского Иоанна о том, что «в мире, с которым мы сталкиваемся, Православие не может быть свидетелем, разделенным на множество частей, а скорее свидетелем «с едиными устами и единым сердцем». «Вселенский Патриархат обязан напоминать всем о соборности и вселенском характере Церкви, пропагандируя дух примирения, который преодолевает конфликты и служит единству Православия», — заключил он.

Однако, нельзя не заметить, что своими последними действиями и заявлениями Патриарх Варфоломей наносит серьёзный урон единству семьи православных народов и Вселенской Православной Церкви. Попытка силой навязать себя в качестве единственного судии и «непогрешимого папы Римского» всем Поместным Православным Церквам способствует расколу мирового Православия, а отнюдь не его единству.

Грубое вмешательство Фанара в дела Русской Православной Церкви на Украине, а также Сербской Православной Церкви в Македонии, что Патриарх Варфоломей в своём стремлении к первенству в православном мире не остановится ни перед чем, и завтра может вмешаться в церковные дела любой из Поместных Церквей, провозгласив тех или иных раскольников каноническим священством, а остальных — строптивым духовенством, которое не заботится о единстве Церкви и не любит Вселенскую Патриархию.

Согласятся ли на это Предстоятели Поместных Православных Церквей? Очень сомнительно.

Стоит обратить внимание, что с падением Царьграда в 1453 году, влияние Константинопольских Патриархов, как Предстоятелей бывшей столицы всего православного мира — Константинополя, неумолимо снижалось. Тем не менее, в среде православных верующих и духовенства до сего дня с большим уважением и почтением относились к древнему титулу Константинопольских Патриархов. Теперь же своими грубыми и властолюбивыми действиями Патриарх Варфоломей может лишить Фанар и былого уважения.

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