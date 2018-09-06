Русская линия
Сводка новостей от 6 сентября 2018

В Молдавии молятся об избавлении страны от кори
Медицинские меры по борьбе с этой эпидемией пока не смогли переломить ситуацию…

Митрополит Кишиневский ВладимирВ православной Молдавии в настоящее время наблюдается эпидемия кори среди детей, и в связи с этим митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир призвал священников и мирян молиться за избавление страны от этой страшной болезни, сообщает Интерфакс.

Национальное агентство здравоохранения Молдавии сообщило накануне, что с 1 января по 4 сентября в республике было подтверждено 198 случаев кори, ещё у 68 человек есть подозрение на корь. Опасная болезнь пришла в Молдавию с Украины. Причиной столь резкого всплеска заболевания стало большое количество не привитых от вируса детей, особенно в Гагаузии.

«Мы глубоко озабочены беспрецедентной ситуацией, которая сложилась впервые за 10 лет и имеет тяжкие последствия — особенно среди детей, где зарегистрировано 142 случая заболеваний корью. В связи с этим обращаемся к священникам и верующим нашей Церкви с родительским призывом в эти дни тяжких испытаний проводить молитвы для избавления страны от этого заразного заболевания», — говорится в обращении митрополита Владимира, который советует молиться «на коленях и с горячими слезами».

Также архипастырь благословил священников вместе с органами власти и медицинскими учреждениями на местах «вовлекаться в кампанию по информированию населения и оказанию духовной помощи верующим, чтобы всем вместе способствовать воспитанию молодого поколения здоровым как физически, так и духовно».

Русская линия

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В Молдавии молятся об избавлении страны от кори
Медицинские меры по борьбе с этой эпидемией пока не смогли переломить ситуацию...

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