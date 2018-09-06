Вчера английская пресса взорвалась сенсацией — власти Великобритании, наконец, предоставили хоть какие-то доказательства того, что за химической атакой на бывшего российского разведчика-перебежчика Скрипаля и его дочь стоит Россия.

В СМИ были опубликованы фотографии двух россиян, которые посетили Англию 2−4 марта и якобы совершили преступление. Ими оказались Александр Петров и Руслан Боширов. Причём в Лондоне заявили, что это, скорее всего, вымышленные имена, и выразили уверенность, что эти двое — сотрудники ГРУ.

Английская полиция предоставила почасовой расклад того, как действовали «отравители». По данным англичан, они вдвоём прилетели в Лондон на одном самолёте, также парой направились в отель, где остановились в одном номере. Затем вместе поехали на разведку в Солсбери, и на следующий день опять же вдвоем отравили Скрипаля.

Везде они пользуются общественным транспортом и спокойно смотрят в камеры, которые их снимают. Одеты эти двое в весьма приметную одежду, словно бы они хотели обратить на себя внимание.

Однако, самое странное то, что на фото, представленном английскими властями, эти двое запечатлены проходящими по очереди по узкому коридору с указанием одинакового времени вплоть до секунды. Это наводит на мысль, что фотографии если не поддельные, то они явно обрабатывались.

Кроме того, английская полиция заявила, что в номере, где останавливались «отравители», обнаружены следы яда «Новичка», что вызывает определённые вопросы. Ведь это боевое отравляющее вещество и его «следы» отравили бы самих «отравителей», не говоря уже о прислуге отеля.

Но на эти вопросы английские власти ответов пока не дают. Более того, они опубликовали фото флакона духов, в котором хранился яд. Это обычный флакон-распылитель, не отличающийся особой герметичностью, а потому могут быть сомнения, что в этом флаконе могло храниться такое сильно действующее отравляющее вещество.

На все эти нестыковки обратили внимание в российском МИДе, категорически отвергнув обвинения в том, что за отравлением стоит Россия.

Русская линия