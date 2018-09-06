Еврейская пресса не смогла оставить без внимания скандальное заявление спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, который в эфире телеканала ICTV назвал Адольфа Гитлера «самым большим» демократом.

«Я сам огромный сторонник прямой демократии. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах», — заявил он.

Известный своими националистическими взглядами украинский политик также добавил, что изучал прямую демократию «на научном уровне» и призвал не забывать вклад фюрера в её развитие.

В связи с этим «7 канал» израильского телевидения выразил своё негодование заявлениями Парубия.

«Украинские общественные и политические деятели неоднократно делали подобные радикальные заявления. Так, в апреле депутат Львовского городского Марьяна Батюк в соцсетях поздравила Гитлера с днём рождения, а в мае консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец назвал фашизм „почётным“ делом, а также представил свою версию флага Украины со свастикой. Консул был спешно отозван украинским МИДом, а затем уволен. Однако комментируя разгул нацизма в стенах Верховной Рады Украины, министр иностранных дел Павел Климкин указал, что это — личное дело каждого», — сообщил «7 канал».

Таким образом, очевидно, что делая такие заявления, украинские власти снижают и без того невысокий авторитет и доверние, которые они имеют сегодня среди западных политиков.

В самой Украине, кстати, уже потребовали отставки Парубия. Однако, вряд ли он покинет пост спикера Верховной Рады, ведь требуют его отставки представители «Оппозиционного блока».

Да и, в отличие от Израиля, в Европе и США решили просто не заметить высказываний Парубия.

Русская линия