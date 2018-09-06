К 100-летию начала «красного террора» в Екатеринбурге открылась выставка «Время Каина», рассказывающая о зверствах большевиков…

5 сентября 2018 года, в день памяти жертв «красного террора», в Екатеринбурге состоялось открытие выставки «Время Каина. К 100-летие красного террора на Урале». Проект подготовлен по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла специалистами Музея святости, подвижничества и исповедничества на Урале в ХХ веке, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

С помощью документов, фотографий и подлинных экспонатов представлен братоубийственный конфликт, начавшийся 100 лет назад и по своей духовной сути повторяющий библейскую трагедию Каина и Авеля. По словам организаторов, задача выставки «Время Каина. Красный террор на Урале», показать события 100-летней давности не как политический или социальный, а как религиозный конфликт. Руководительница проекта Оксана Иванова уверена, что сегодня по-прежнему важно понять глубинные духовные причины усобицы между едиными по крови и вере земляками.

«Это важно помнить ещё и потому, что 56 человек, канонизированных в Соборе Екатеринбургских святых, погибли летом-осенью 1918 года. Большинство прославленных новых мучеников нашей земли стали жертвами красного террора», — подчёркивают организаторы.

О необходимости называть вещи своими именами, чтобы извлечь уроки истории из трагедии столетней давности, сказал епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, принявший участие в церемонии открытия выставки.

«Оглянуться на 100 лет назад и назвать тогдашние события тем, чем на самом деле они являлись, тех людей, которые несли смерть, лили кровь совершенно неповинных людей, делали это массово, делали это совершенно безнаказанно, были самыми настоящими террористами, — сказал владыка. — Тех людей очень многие продолжают идеализировать, воспринимать как людей, которые достойны, чтобы их именами назывались города, улицы, области, регионы».

Новый выставочный проект — это попытка пролить свет на реальную историю Гражданской войны, ответить на самые животрепещущие вопросы о том страшном братоубийственном противостоянии, по сей день сказывающемся на жизни нашего общества, а, главное — пояснить важность восстановления исторической справедливости, предупредить современников об опасности революционных потрясений.

Отметим, официально «красный террор» был объявлен Я. М. Свердловым 2 сентября 1918 г. в обращении ВЦИК и подтвержден в Постановлении СНК РСФСР «О красном терроре» от 5 сентября 1918 г.: «..обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью», республика освобождается, — «..от классовых врагов путём изолирования их в концентрационных лагерях. Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам», говорится в материалах экспозиции.

Поскольку историческая правда о «красном терроре» это череда насилия и невиданной жестокости, организаторы определили возрастное ограничение на посещение 16+.

Несмотря на трагичность темы, авторы выставки стоят на позиции христианской надежды, полагая, что из самых глубоких исторических падений народ может восстать обновленным в своей вере, надежде и любви.

В подготовке проекта приняли участие: Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, Екатеринбургская духовная семинария, Музей святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке, Приход во имя свв. равноапп. Кирилла и Мефодия (г. Екатеринбург), Катайский краеведческий музей, Уральское церковно-историческое общество, Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь (г. Екатеринбург), Успенский Далматовский мужской монастырь (г. Далматово, Курганская обл.), Свердловская областная библиотека им. В. Г. Белинского, Боровский женский монастырь Похвалы Пресвятой Богородицы (с. Боровское, Курганская обл.).

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