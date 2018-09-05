3 сентября 2018 года епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен вынужден был запретить в служении священника Владимира Головина, известного своими неоднозначными суждениями на самые различные церковные и общественные темы. Прещение было наложено в связи с тем, что священник ослушался архиерея и продолжил произносить наставления и проповеди, вводящие в искушение верующих Русской Православной Церкви. Информация о запрещении появилась на официальном сайте Чистопольской епархии.

«Настоящим Вы запрещаетесь в служении без права совершения каких-либо священнодействий, преподания благословения, ношения рясы и наперсного креста сроком на 3 месяца с 3 сентября 2018 года в связи с неисполнением Распоряжения правящего архиерея № 120 от 24 августа 2018 года и продолжением деятельности, вносящей соблазн в жизнь Церкви. По истечении срока прещения Вам надлежит явиться в Епархиальное управление для решения вопроса о Вашем дальнейшем служении», — говорится в Указе правящего архиерея.

«В случае упорной нераскаянности и дальнейшего неисполнения требований Распоряжения № 120 от 24 августа 2018 года или нарушения условий запрещения, может быть поставлен вопрос о продлении срока Вашего запрещения в служении или о лишении Вас священного сана», — говорится в документе.

Владыка Пармен напомнил в связи с этим 39 Правило Святых Апостолов: «Пресвитеры и диаконы, без воли епископа, ничего да не совершают. Ибо ему вверены людие Господни, и он воздаст ответ о душах их».

«В связи с этим Ваши ссылки на прежде данные Вам благословения, якобы дающие Вам право не исполнять распоряжения своего правящего архиерея, ложны и несостоятельны. Обращаю Ваше внимание на то, что в период нахождения клирика за штатом или под запрещением, для него обязательны к исполнению все касающиеся его распоряжения и указы правящего архиерея епархии, поскольку он остаётся под его канонической властью», — обратил внимание архипастырь.

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