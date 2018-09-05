Власти Чечни используют в борьбе с исламистами и террористами положительный опыт Израиля, который евреи выработали в борьбе с террористами на Ближнем Востоке. В случае, если в Израиле происходит какой-либо теракт, родственники террориста также несут ответственность за это преступление, — их выселяют, а дома полностью сносят.

На законодательном уровне такие меры в Чеченской Республике, в отличие от Израиля, не закреплены. Однако, как сообщает Newsru.com, чеченская общественность, возмущённая терактами, вынуждает родственников террористов добровольно покинуть Чечню. Этому, в частности, также способствует сохраняющееся местами в Республике правило кровной мести.

Так, члены семей подростков, совершивших в Чечне 20 августа несколько нападений на полицейских, добровольно покинули республику из-за давления со стороны одноплеменников.

Ранее силовики задерживали взрослых мужчин из семей участников нападения и допрашивали людей из их круга общения. Кроме того, в Шалинском районе Чечни массово задерживали подростков, которые могли знать убитых нападавших, включая тех, кто жил с ними на одной улице, и возвращали домой только после допроса.

По словам местных жителей, все подростки, напавшие на силовиков, были из семей сотрудников администрации, педагогов и медицинских работников.

20 августа, по данным местных властей, в городе Шали двое молодых людей, вооруженных ножами, пытались проникнуть на территорию отдела МВД, ранили двух полицейских и были убиты. После этого в селе Мескер-Юрт неизвестный подорвал себя недалеко от полицейского поста, получил ранение и позднее умер в больнице. Кроме того, на въезде в Грозный водитель на Mercedes попытался наехать на сотрудника правоохранительных органов, а потом сбил двух сотрудников ДПС, пытаясь уйти от погони. Нападавшего и его сообщника убили.

Все участники нападений были несовершеннолетними: самому старшему из них не было и 17 лет, а самому младшему — 11 лет. Вечером 20 августа запрещённая в РФ террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за эти нападения. На следующий день в СМИ появился ролик с присягой подростков исламистам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение подростков на полицейских в Чечне заговором против всего чеченского народа по команде из-за рубежа. При этом Кадыров напомнил, что родители несут персональную ответственность за действия своих детей.

Русская линия