Русская линия
Сводка новостей от 5 сентября 2018

В Москве помянули Святейшего Патриарха Алексия II
В 57-ю годовщину архиерейской хиротонии почившего Предстоятеля у его могилы была совершена панихида…

Могила Святейшего Патриарха Алексия II2 сентября 2018 года, накануне 57-летия со дня архиерейской хиротонии покойного Святейшего Патриарха Алексия, первый викарий Святейшего Патриарха по Москве, управляющий Центральным и Южным викариатствами города митрополит Истринский Арсений совершил у гробницы Святейшего Патриарха в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове парастас, а 3 сентября — Божественную Литургию и панихиду, сообщает сайт Московской городской епархии.

Его Высокопреосвящентсву сослужили настоятель собора протоиерей Александр Агейкин, ключарь и клирик собора о. Николай Степанюк и о. Александр Аржаев, настоятель храма св. ап. Иакова Зеведеева в Казенной слободе протоиерей Сергий Точеный, настоятель храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлеве Восточном протоиерей Михаил Потокин, протодиаконы Николай Платонов и Евгений Трофимов.

За панихидой владыке также сослужил иерей Алексий Козливсков.

Пел хор кафедрального собора под управлением регента Екатерины Логиновой.

По окончании панихиды митрополит Арсений обратился со словом благодарности ко всем молящимся, пришедшим почтить память усопшего Первоиерарха Русской Православной Церкви.

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