Сила толчков составила 5,6 балла. Землетрясение было почти такой же силы, что и в 1914 году…

По данным Единой геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы 5 сентября в 03:58 по местному времени (01:58 по Москве). Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района Челябинской области. Очаг залегал на глубине десяти километров. Магнитуда землетрясения составила 5,6, сообщает Newsru.com.

Подземные толчки ощущались в Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии. В Катав-Ивановске, в котором из-за землетрясения образовались трещины в нескольких домах, введён режим чрезвычайной ситуации.

По сведениям управления МЧС по Челябинской области, погибших и пострадавших нет. На работу предприятий землетрясение не повлияло.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,5. Оно произошло в 7 км северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы. Толчки ощущались в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и Магнитогорске, передает Ura.ru.

Специальные рабочие группы проверят социально значимые объекты, а также объекты инфраструктуры и жилые дома в районе подземных толчков. Кроме того, они свяжутся с коллегами из Башкирии, где также зафиксирована сейсмическая активность, сообщили в МЧС.

Больницу в городе Катав-Ивановске экстренно эвакуировали утром в среду после землетрясения. Об этом ТАСС сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. По его словам, на здании лечебного заведения обнаружили трещины, поэтому было принято решение эвакуировать персонал и пациентов.

По данным министра, 50-километровый радиус толчков землетрясения задел три муниципалитета: Катав-Ивановский и Ашинский районы, а также Усть-Катав. В этой зоне оказались 17 населенных пунктов.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оценить последствия землетрясения. В случае необходимости пострадавшим гражданам будет оказана помощь, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

В настоящее время созданы и работают 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов. Сообщений о пострадавших не поступало.

Землетрясение, произошедшее в ночь на среду, было максимально сильным для Урала, более серьёзные подземные толчки в этом регионе маловероятны, сообщил «Интерфаксу» заместитель заведующего кафедрой геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях Уральского государственного горного университета Стэфан Паняк.

«Относительно крупные землетрясения бывают на Урале раз в столетие или даже реже. Если нынешнее землетрясение действительно было магнитудой 5,5 по шкале Рихтера, то это почти максимально возможное для Урала. Здесь никогда не было разрушительных землетрясений. Можно сказать с уверенностью, что их и не будет», — отметил учёный.

В свою очередь старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Александр Гуляев также сообщил «Интерфаксу», что разрушительные землетрясения на Урале невозможны — максимально сильное может быть порядка семи баллов.

Эксперты считают, что ожидать повторения толчков в горной зоне Урала в ближайшее время не стоит, отмечает портал «Первый областной». «Здесь редко наблюдается афтершок, поэтому ждать новых толчков не стоит. Урал — это слабый сейсмический район, „сильные“ события здесь случаются редко», — рассказал журналистам кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук Аркадий Овчаренко.

Самое крупное на Урале землетрясение, магнитуда которого составила 6, произошло 17 августа 1914 года в районе Первоуральска.

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