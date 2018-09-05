Святыню доставили в регион 4 сентября из Красноярска, где ей поклонились около 30 тысяч человек…

Вечером 4 сентября 2018 года из Красноярска в Кемерово был принесен ковчег с десницей Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, сообщает Патриархия.Ru.

По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха в аэропорту города Кемерово святыню встретили секретарь Кемеровского епархиального управления протоиерей Димитрий Мошкин, а также благочинные Кемерово — протоиерей Александр Гусаков и протоиерей Константин Федяев.

Совершив славление у ковчега с мощами, делегация направилась в строящийся храм в честь святителя Спиридона в Кемерово, где настоятель храма священник Алексий Курлюта при участии священнослужителей столицы Кузбасса совершил молебен под сводами строящейся церкви.

Больше двухсот человек получили возможность помолиться у святыни, хранящейся на греческом острове Корфу. Сопровождающий в Россию ковчег с мощами архимандрит Иустин (Евангелос) отметил, что если святитель изволил посетить этот храм, то и в дальнейшем будет благоволить скорейшему завершению его строительства.

По окончании молебна члены греческой делегации подписали именные кирпичи, которые будут использованы при возведении стен храма святителя Спиридона.

Сегодня утром, 5 сентября, у врат Знаменского кафедрального собора Кемерово состоялась торжественная встреча святыни, которая пробудет в столице Кузбасса до 6 сентября.

2−4 сентября 2018 года святыня находилась в Покровском кафедральном соборе Красноярска, где ей поклонились около 30 тысяч человек.

В России святыня будет пребывать до 15 октября. Поклониться мощам можно будет также в Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве. Принесение мощей святителя Спиридона организует Благотворительный фонд имени святого равноапостольного князя Владимира. Фонд, созданный в 2015 году, поддерживает социальные инициативы, благотворительные и образовательные программы.

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