На одном из стендов, созданного по инициативе Международного правозащитного общества «Мемориал», информация о самом Расстрельном доме: с 1933 по 1949 здесь располагалась Военная коллегия Верховного суда СССР. Именно здесь был один из основных центров репрессий: с 1936 по 1938 год в этом здании к расстрелу приговорили 31 456 человек, сообщает «Новая газета».

На втором — портреты жертв, приговорённых к расстрелам.

Первоначально планировалось, что стенды появятся на Никольской ещё до начала Чемпионата мира по футболу, однако дело затянулось, и в итоге их удалось установить только 17 августа. При этом широкой общественности об их открытии стало известно только сейчас, и получилось, что эта небольшая выставка появилась к 100-летию начала «красного террора».

Общество «Мемориал» многие годы добивается, чтобы в Расстрельном доме появилось хоть какое-то упоминание о Военной коллегии и ее делах: если не музей, то табличка или небольшая экспозиция, сообщает Православие и мир.

В 2014 году мэрия Москвы пообещала выкупить дом в собственность города и открыть там филиал музея истории ГУЛАГа, но тогда сделка не удалась — из-за кризиса владелец поднял цену. По последним данным, новый владелец планирует открыть здесь магазин элитной парфюмерии, с ним ведут переговоры о создании мемориальной экспозиции.

Периодически в эти годы возле дома появлялись выставки-свидетельства о репрессиях. Например, в том же 2014 году портреты жертв «расстрельных списков» благодаря музею истории ГУЛАГа простояли на Никольской две недели. В этот раз стенды будут здесь до ноября.

Русская линия