В МИД России заявили, что Москва не собирается отказываться от этого формата, но участвовать во встречах сразу после убийства Захарченко считает кощунственным…

В МИД России заявили, что ни Париж, ни Берлин не могут повлиять на Киев в плане выполнения Минских соглашений, а потому «нормандский формат» скорее, мёртв, чем жив. Кроме того глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что Франция и Германия не высказали осуждения политического убийства в Донецке, и в связи с этим Кремль не будет вести переговоры, сообщает РИА Новости.

«Нормандский формат — мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. В более широком плане в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год. Единственный, кто может влиять на украинскую сторону, — это США», — сказал глава МИД.

Он отметил, что минский документ закрепил контактную группу, в рамках которой встречаются напрямую нынешние власти Украины, ДНР, ЛНР в присутствии России и ОБСЕ. По его словам, это единственный формат, который может принести результат. «Потому что только разговаривая напрямую, можно надеяться, что ты нащупаешь какие-то шаги, пусть они будут компромиссными, но чтобы они вели тебя к выполнению минских договоренностей», — сказал он.

«Начиная с того, где мы сейчас находимся, мёртв ли процесс или не очень, безнадёжен или подает признаки жизни, база — это Минские договоренности. То, что было согласовано в течение 17 часов в феврале 2015 года на уровне президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии, и то, что было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН дословно, без каких либо изъятий полностью. Там всё чётко прописано», — добавил он.

Глава российского МИД отметил, что Москва в сложившейся ситуации будет действовать по принципу «10 лет переговоров лучше одного дня войны» и воздержится от жёстких реакций.

По его словам, Россия продолжает настаивать на выполнении Минских договоренностей. «Мы будем требовать, чтобы те, кто руководит действиями Киева, заставили киевские власти эти договоренности выполнять. К сожалению, эти те, кто руководит на Украине нынешней властью, — это не те, кто подписал Минские договоренности. Это Соединенные Штаты Америки, о которых мы, собственно говоря, и беседуем», — сказал он.

Русская линия