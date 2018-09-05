Русская линия
Сводка новостей от 5 сентября 2018

Убийство главы ДНР Александра Захарченко бумерангом ударило по переговорам в «нормандском формате»
В МИД России заявили, что Москва не собирается отказываться от этого формата, но участвовать во встречах сразу после убийства Захарченко считает кощунственным…

Владимир Путин, Сергей Лавров, Владислав Сурков на берлинском заседании "нормандской четвёрки" по УкраинеВ МИД России заявили, что ни Париж, ни Берлин не могут повлиять на Киев в плане выполнения Минских соглашений, а потому «нормандский формат» скорее, мёртв, чем жив. Кроме того глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что Франция и Германия не высказали осуждения политического убийства в Донецке, и в связи с этим Кремль не будет вести переговоры, сообщает РИА Новости.

«Нормандский формат — мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. В более широком плане в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год. Единственный, кто может влиять на украинскую сторону, — это США», — сказал глава МИД.

Он отметил, что минский документ закрепил контактную группу, в рамках которой встречаются напрямую нынешние власти Украины, ДНР, ЛНР в присутствии России и ОБСЕ. По его словам, это единственный формат, который может принести результат. «Потому что только разговаривая напрямую, можно надеяться, что ты нащупаешь какие-то шаги, пусть они будут компромиссными, но чтобы они вели тебя к выполнению минских договоренностей», — сказал он.

«Начиная с того, где мы сейчас находимся, мёртв ли процесс или не очень, безнадёжен или подает признаки жизни, база — это Минские договоренности. То, что было согласовано в течение 17 часов в феврале 2015 года на уровне президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии, и то, что было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН дословно, без каких либо изъятий полностью. Там всё чётко прописано», — добавил он.

Глава российского МИД отметил, что Москва в сложившейся ситуации будет действовать по принципу «10 лет переговоров лучше одного дня войны» и воздержится от жёстких реакций.

По его словам, Россия продолжает настаивать на выполнении Минских договоренностей. «Мы будем требовать, чтобы те, кто руководит действиями Киева, заставили киевские власти эти договоренности выполнять. К сожалению, эти те, кто руководит на Украине нынешней властью, — это не те, кто подписал Минские договоренности. Это Соединенные Штаты Америки, о которых мы, собственно говоря, и беседуем», — сказал он.

Русская линия

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко бумерангом ударило по переговорам в «нормандском формате»
В МИД России заявили, что Москва не собирается отказываться от этого формата, но участвовать во встречах сразу после убийства Захарченко считает кощунственным...

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