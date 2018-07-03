Предстоятель Сербской Православной Церкви встретился с госсекретарём Ватикана, однако не стал обсуждать с ним тему визита в Белград папы Франциска…

Патриарх Сербский Ириней: Время для визита папы Римского в Сербию не пришло

Патриарх Сербский Ириней в интервью изданию «Блиц» заявил, что в ходе недавней встречи с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, который посещал Сербию, речь не шла о визите папы Франциска в Белград, сообщает Православие.Ru.

«Об этом не было ни слова. Ни с одной, ни с другой стороны. Разговор шёл о других вещах, но об этом — нет. В своё время я высказался на эту тему и остаюсь при этом мнении», — сказал Патриарх.

Предстоятель Сербской Церкви в начале года заявил, что не пришло время для визита папы и что «из-за всего произошедшего в прошлом и огромного числа беженцев из Хорватии большая часть народа против этого», напоминает издание.

На минувшей неделе государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин впервые посетил с официальным визитом Сербию и Черногорию. Целью его приезда стало укрепление отношений между балканскими государствами и Ватиканом и поддержка местных католических церквей, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на сайт Vatican News.

Первым пунктом визита кардинала Паролина стала столица Черногории — город Подгорица. Пьетро Паролин прибыл в Черногорию в среду, 27 июня 2018 года. В Сербии он провёл субботу и воскресенье (30 июня — 1 июля).

В Черногории госсекретарь Ватикана встретился с президентом страны Мило Джукановичем, премьер-министром Душко Марковичем и другими политиками. 28 июня кардинал в сопровождении министра культуры Черногории совершил визит в бывшую столицу Черногории — древний город Цетинье.

Президент Республики Сербия Александр Вучич, премьер-министр Ана Брнабич и министр иностранных дел Ивица Дачич встретили ватиканского гостя в субботу, 30 июня. В Сербии кардинал Паролин совершил мессу в Нови-Саде и встретился с Патриархом Иринеем. В продолжение визита кардинал открыл новую штаб-квартиру Международной епископской конференции св. Кирилла и Мефодия, состоящей из католических епископов Сербии, Черногории и Македонии.

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