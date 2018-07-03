Борьба европейских либералов за права половых извращенцев, порой, не может не вызвать улыбки. Сколько бы ни старались содомиты и их покровители в Европе представить себя вполне нормальными людьми, все их действия показывают, что это совсем не так.

Несмотря на всю европейскую толерантность, содомиты всё время чувствуют себя ущербными, но при этом отказываются признавать это и всеми силами стараются заглушить в себе голос совести. Отсюда и их стремление быть похожими на окружающих или же, если это невозможно, силой заставить окружающих быть похожими на них самих.

В вопросе семьи половые извращенцы, к примеру, цепляются за, казалось бы, уже отживающий последние времена институт брака и требуют, чтобы их тоже «бракосочетали», а противоестественное блудное сожительство называли древним словом «брак». В этом вопросе получается удивительный парадокс — крайне мало сегодня на свете людей, которые бы так высоко ценили институт брака, — это разве что верующие, ну и содомиты. Остальные считают, что «печать в паспорте — это ничего не значит» и «можно прекрасно жить и так».

В более мелком вопросе внешнего вида половые извращенцы, напротив, проявляют предельную агрессивность. Изменить себя и печать Содома на своём лице и теле, они, очевидно, уже не могут, а потому требуют, чтобы окружающие их люди хотя бы одевались так, чтобы содомиты могли смешаться в их толпе и не сильно выделяться среди окружающих.

В связи с этим в Британии уже 40 школ запретили носить нормальным ученицам юбки, и всё это в рамках борьбы за права трансгендеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. Первой школой, где ввели «гендерно-нейтральную форму», стало учебное заведение в Льюисе, Восточный Сассекс. Все учащиеся школы ещё с сентября прошлого года обязаны носить брюки.

«Причина смены формы в школе связана с равенством и вежливостью. Теперь наши студенты все носят одинаковую форму, это более благоразумно и с большей вероятностью нивелирует шансы нарушения прав. Это гендерно-нейтральная форма, и мы долго размышляли над этим, чтобы она была действительно нейтральной», — заявила директор школы в Льюисе Тони Смит.

При этом, как отмечается в статье, родители учеников высшей школы Филлипс в городе Бьюри, где тоже ввели «гендерно-нейтральную форму», жалуются, что перед принятием подобного решения с ними не проводили консультаций и не спросили их мнения на этот счёт.

Ранее в Британии ко Дню матери, который традиционно отмечается в четвертое воскресенье Великого поста, выпустили «гендерно-нейтральные открытки». В тексте поздравления слово «мама» заменили местоимением «ты».

Впрочем, как известно, запретный плод особенно привлекателен для любого человека, и тем более, для молодёжи. Так что придумать большей рекламы юбки среди учениц, чем тот, что придумали английские власти, было бы очень сложно. Как говорится, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт.

В связи с этим нет никакого сомнения, что очень скоро этот элемент женской одежды станет чрезвычайно модным среди английских девушек. А содомитам ничего не останется, как заявить, что они тоже имеют право носить этот наряд.

Русская линия