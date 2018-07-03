Русская линия
Сводка новостей от 3 июля 2018

В Кронштадте восстановят снесённый в 1930-е годы Андреевский собор
Власти Санкт-Петербурга поддержали инициативу верующих Санкт-Петербургской митрополии…

Собор святого апостола Андрея Первозванного в КронштадтеСобор святого апостола Андрея Первозванного в Кронштадте, снесённый большевиками в 1930-е годы, будет восстановлен. Данную инициативу верующих Санкт-Петербургской митрополии поддержали власти города на Неве, сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

«Несколько недель назад, в ходе проведения ремонтных работ в этом сквере, строителями под землей были найдены фрагменты фундамента Андреевского Собора. В ближайшее время администрация района инициирует историко-археологические изыскания, чтобы определить, какая часть храма сохранилась под землей до наших дней, и установить границы разрушенного в прошлом веке памятника культурного наследия», — заявили в администрации.

«В настоящее время верующими Санкт-Петербурга и Кронштадта создан благотворительный фонд „По восстановлению Собора Андрея Первозванного“, а инициатива по общественному возрождению храма поддержана руководством Санкт-Петербурга», — заявил заместитель главы администрации района Олега Кадомцева.

Первый Собор Андрея Первозванного был построен в Кронштадте в 1717 — 1718 годах. В закладке первого камня участвовал лично Государь Петр I. В начале XIX века был возведён новый каменный храм по проекту известного архитектора, автора здания Адмиралтейства в Петербурге Андреяна Захарова. В начале XX века в соборе служил преподобный Иоанн Кронштадтский. Храм был снесён большевиками в 1932 году.

Русская линия

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В Кронштадте восстановят снесённый в 1930-е годы Андреевский собор
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