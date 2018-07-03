Глава Александрийского Патриархата заявил, что решение украинского раскола возможно только при соблюдении канонов и братском обсуждении проблем…

Патриарх Александрийский Феодор: «Если схизматик Денисенко хочет вернуться в лоно Церкви, то ему необходимо обращаться туда, откуда он ушёл»

Предстоятель Александрийской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Феодор II передал Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию слова поддержки и сказал, что вмешательство политиков в церковные дела на Украине только вредит Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Слова Предстоятеля Александрийской Православной Церкви передал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который 29 июня встречался с Патриархом в греческой Верии во время празднования дня памяти святых апостолов Петра и Павла.

В частности, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II подчеркнул, что вопрос автокефалии на Украине должен решаться путём братского обсуждения, поскольку «только общая поддержка может способствовать его решению».

«Будем молить Бога, что делает всё нам на благо, чтобы Он вразумил всех для решения этих проблем. Если схизматик Денисенко хочет вернуться в лоно Церкви, то ему необходимо обращаться туда, откуда он ушёл. То, что отпало, должно вернуться туда, откуда отпало. Бог милосерден к тем, кто кается. Так и Церковь прощает и принимает в свои материнские объятия всех, кто раскаивается», — отметил Предстоятель Александрийской Православной Церкви.

Александрийский Патриарх также прокомментировал то, что некоторые политики пытаются получить от Патриарха Варфоломея Томос об автокефалии, отметив, что современные политики чаще наносят вред Церкви, чем Ей помогают.

В связи с этим Патриарх Феодор II просил передать братские пожелания и поддержку Предстоятелю Украинской Православной Церкви, а архиереям пожелал «держаться своего Предстоятеля, подражать его молитвенному подвигу, твердости веры и верности Матери-Церкви».

Что касается конфликта на Донбассе, то глава Александрийского Патриархата сказал, что для него кровопролитие на востоке Украины — это личная боль, которая побуждает его к молитве о мире на Украине, и добавил, что постоянно молится за Украину и во время богослужений, и келейно, и призывает к молитвам за мир свою паству.

Глава Александрийской Православной Церкви также вспомнил, как учился в Одессе и вместе с митрополитом Одесским Сергеем бывал в Донецке, хорошо помнит «красоту города и доброту жителей, простых тружеников».

Русская линия