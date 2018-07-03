Русская линия
Сводка новостей от 3 июля 2018

Владимир Легойда: Думаю, реакция общества, которая сегодня наблюдается, повлияет на конечное решение по пенсионной реформе
В Русской Православной Церкви призвали власти доходчиво, последовательно, ясно и убедительно аргументировать выдвигаемые предложения…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что итоговое решение об изменениях в пенсионное законодательство России будет принято с учётом общественной дискуссии, сообщает Интерфакс-Религия.

«Я думаю, что реакция общества, которая сегодня наблюдается, повлияет на конечное решение», — сказал он в эфире радио «Вера».

Не будучи экономистом, Владимир Легойда не стал затрагивать содержательную сторону вопроса, заметив лишь, что ни государству, ни Церкви, ни обществу «пока не удаётся всегда говорить о проблемных вещах таким образом, чтобы все люди это воспринимали».

В данном случае, считает представитель Церкви, необходимо доходчиво, последовательно, ясно и убедительно аргументировать выдвигаемые предложения.

«Уважение к человеческому достоинству обязывает объяснять людям, что происходит, и это объяснение должно быть убедительным. Надеюсь, что это произойдёт. А решение будет приниматься с учётом той дискуссии, которая сейчас ведётся», — резюмировал он.

Стоит отметить, что ранее в Церкви звучали как крайне критические, так и вполне спокойные голоса по поводу грядущего повышения пенсионного возраста в России. В целом же священноначалие старается не вмешиваться в политические вопросы, но и не устраняется от общественной дискуссии по тем или иным темам.

Русская линия

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Владимир Легойда: Думаю, реакция общества, которая сегодня наблюдается, повлияет на конечное решение по пенсионной реформе
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