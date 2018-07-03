Глава Ивановской митрополии обратил внимание, что повышение пенсионного возраста во многом связано с демографическим кризисом в России…

Митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф во время празднования дня города Иванова вручил Патриаршие знаки материнства многодетным семьям ивановцев и призвал местных жителей равняться на семьи, в которых трое и более детей, сообщает РТВ Иваново.

При этом в своём слове после вручения наград владыка не обошёл вниманием и грядущее повышение пенсионного возраста в России, что сегодня является одной из ключевых тем общественной дискуссии.

В связи с этим владыка Иосиф обратил внимание на ужасающую демографию в нашей стране.

«Я думаю, что повышение пенсионного возраста связано именно с этой проблемой – у нас просто не хватает рабочей силы, и государство вынуждено было пойти на эту непопулярную меру. Виноваты мы все вместе», — заявил архипастырь.

Эти слова тут же получили превратное толкование в либеральных и антицерковных СМИ, которые полностью исказили их смысл и поспешили сообщить, что митрополит Иваново-Вознесенский Иосиф поддержал повышение пенсионного возраста, хотя владыка говорил совсем о другом.

Действительно, в России в настоящее время сокращается число трудоспособного населения, и отчисления в Пенсионный фонд становятся всё меньше. При этом число пенсионеров быстро растёт.

Если так продолжится и далее, то платить пенсии государство просто не сможет или же вынуждено будет их уменьшать в разы. В этих условиях повышение пенсионного возраста — это вынужденная мера.

Тем не менее, стоит признать, что при всём этом российские власти продолжают оплачивать за государственный счёт аборты, что свидетельствует о том, что нашим чиновникам на самом деле совершенно всё равно на демографию и всерьёз заниматься этой проблемой никто не собирается.

Русская линия