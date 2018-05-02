Русская линия
Сводка новостей от 2 мая 2018

Ангела Меркель продолжает продвигать «Северный поток-2»
Глава Германии провела переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини…

Ангела МеркельКанцлерин Германии Ангела Меркель лично продвигает реализацию проекта «Северной поток-2» и поэтому остановить этот проект его противникам будет очень непросто. Об этом свидетельствует та активность немецкой руководительницы, с которой она взялась обсуждать эту проблему со своими европейскими коллегами.

Главный аргумент против «Северного потока-2» всегда состоял в том, что новый газопровод будет использован Россией против Украины, которая полностью потеряет статус страны-транзитёра, а вместе с ней лишатся денег и целый ряд европейских стран.

Чтобы выбить этот аргумент из рук своих оппонентов глава Германии решила сменить тактику и вместо заявлений, что это сугубо экономический проект, согласилась, что в нём есть политические риски, но их надо решить и проблем не будет.

Именно поэтому она сама подняла тему «Северного потока-2» на переговорах в Дании. Сегодня Меркель также встретилась с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и тоже обсуждала с ним ситуацию вокруг реализации газового проекта.

В результате и Германия и Словакия пришли к выводу, что ЕС необходимо продумать долгосрочные структуры, которые бы предусматривали сохранение Украины как страны-транзитёра газа в системе энергоснабжения Евросоюза, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Мы обсудили в том числе „Северный поток — 2“ и стратегическую роль Украины как страны-транзитёра», — сказала Меркель, напомнив, что Словакия осуществляет реверсные поставки газа на Украину.

«Мы были едины во мнении, что мы нуждаемся здесь в разумных долгосрочных структурах, которые бы предусматривали сохранение Украины как страны-транзитёра в системе поставок газа в Европу», — сказала она. Меркель заверила в поддержке усилий замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Мароша Шефчовича по решению проблемы транзита газа через Украину.

Всё это означает, что транзит российского газа через Украину сохранится и после 2019 года. Однако, его объёмы, очевидно, будут гораздо меньшими, чем сейчас. К такому компромиссу пришли в Европе и России.

Русская линия

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