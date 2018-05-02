Как будто мы живём в одной стране

Несмотря на политику вхождения в Европу и вопреки антироссийской риторике украинские власти по-прежнему внимательно следят за тем, что происходит в России и нередко откровенно копируют те решения, которые принимаются в Москве.

Так, после страшного пожара в торговом центре в Кемерово по всей России прокатилась волна проверок таких заведений, и в результате некоторые торговые центры были даже закрыты, а их владельцы обязались привести пожарную безопасность в соответствие с нормативами.

Такой «волновой метод» управления в России свидетельствует о том, что властная вертикаль в нашей стране работает из рук вон плохо и российские чиновники лишь реагирует на то, что происходит, а не выполняют свои обязанности добросовестно и повседневно. Тем не менее, эта волна коснулась и Украины.

Ни в Белоруссии, ни в Казахстане таких массовых проверок кинотеатров и торговых центров не было (во всяком случае, СМИ об этом не писали). Однако, украинские власти решили полностью последовать примеру российского МЧС и также инициировали масштабные проверки и закрытия кинотеатров на Украине.

«В ходе масштабной проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности на сегодня выявлено более 15 тысяч нарушений», — сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания украинского правительства.

Чечеткин отметил, что всего на руководителей объектов наложено 1200 административных взысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учреждений, 3 больницы.

Характерно при этом, что не только украинские спасатели следуют примеру своих российских коллег, но даже представители Министерства образования Украины. Сегодня, к примеру, стало известно, что вслед за Россией на Украине также решили изменить правила приёма учеников в первый класс.

Теперь детей должны принимать в школы исключительно по месту жительства, а не по результатам собеседования и тестирования, как это было до сих пор, сообщает УНИАН.

В первую очередь в школу зачисляются дети, проживающие на территории обслуживания учреждения. Также ученики, у которых уже учатся братья или сестры, дети работников школы. Набор продлится до 1 июня. А с начала лета, если остаются свободные места, смогут быть причислены и другие желающие учиться именно в выбранной школе, не по месту жительства.

Такая практика была введена в России несколько лет назад, но именно в нынешнем году она стала строго соблюдаться. У многих россиян это нововведение вызывает раздражение и резкую критику, тем не менее, на Украине решили последовать примеру Минобрнауки РФ.

Как будто мы живём в одной стране.

Русская линия