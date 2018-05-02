В Армении оппозиция, получившая на выборах не более 10%, перекрыла все улицы, требуя утвердить премьером своего лидера Пашиняна…

События, происходящие все последние недели в Армении, свидетельствуют о том, что выборная демократия терпит полный крах на постсоветском пространстве. Иначе сложно понять, почему смена власти в Армении обязательно должна происходить при помощи так называемой «бархатной революции», а не в результате выборов.

Стоит отметить, что сами армяне совсем недавно избирали свой парламент и отдали свои голоса в подавляющем большинстве за правящую партию. Оппозиция тогда получила всего 7−8%, но именно она в настоящее время устроила массовые протесты и фактически полностью блокировала Ереван.

Спрашивается, что мешало армянам сразу дать партии Пашиняна большинство мест в парламенте, или, в конце концов, дождаться следующих выборов и сместить власть законным путём? Ничего. Тем не менее, сегодня армяне массово выходят на улицы и вместо выбором предпочитают митинги, как форму смены власть предержащих.

При этом никто не знает, чем будет отличаться политика Пашиняна от политики прежних властей. Всё, что мы слышим через СМИ от оппозиционера, по сути, повторение заявлений предыдущих властей, кардинальных перемен не ожидается. Тогда зачем была необходима революция? Неужели только для того, чтобы удовлетворить амбиции оппозиционного лидера?

Как это ни печально, но это похоже на правду. Армяне поддались чувству гнева против власти, как таковой, а гнев, как известно, правды Божией не творит.

Вчера большинство депутатов законно избранного армянского парламента отказались утвердить Пашиняна новым премьер-министром Армении, и в результате он вновь призвал блокировать Ереван.

Народ хлынул на улицы и сегодня можно уже сказать, что в Армении не осталось ни демократии, ни закона. Всюду царит революционная целесообразность. А это значит, что даже если оппозиция добьётся своего и Пашинян, наконец, станет премьером, никакой демократии в этой стране уже не будет.

Эта форма правления просто не справляется со своими функциями, и армянам необходимо прописать в своём законодательстве, что смена власти в стране происходит при помощи «бархатных революций». Выборные процедуры здесь совершенно ни при чём.

Русская линия