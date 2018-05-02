Владыка Иларион сумел сохранить церковную жизнь Зарубежной Церкви без серьёзных потрясений…

29 апреля 2018 года, в Неделю 4-ю по Пасхе, в Нью-Йорке прошли торжества по случаю 10-летия избрания архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского Илариона шестым Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей, сообщает Патриархия.Ru.

В этот день митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион совершил Божественную литургию в Синодальном соборе иконы Божией Матери «Знамение».

За богослужением совершалось особое молитвенное поминовение Императора Александра II по случаю 200-летия со дня его рождения.

За Литургией также были вознесены молитвенные прошения о чествуемом митрополите Восточно-Американском Иларионе.

Проповедь перед причастием произнес настоятель Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне протоиерей Виктор Потапов.

По окончании богослужения первый заместитель председателя Архиерейского Синода РПЦЗ архиепископ Берлинский Марк поздравил митрополита Восточно-Американского Илариона от имени всей полноты Русской Зарубежной Церкви и преподнес в дар Первоиерарху памятную панагию.

Затем в Синодальной резиденции состоялся торжественный прием.

16 марта 2008 года отошел ко Господу пятый Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Лавр (Шкурла). Исполняющим обязанности председателя Архиерейского Синода РПЦЗ стал архиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский Иларион (Капрал).

12 мая (29 апреля ст. ст.) 2008 года Архиерейский Собор РПЦЗ избрал архиепископа Илариона шестым Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви и возвел в сан митрополита. 13 мая 2008 года на Архиерейском Соборе РПЦЗ митрополит Иларион был избран председателем Архиерейского Синода РПЦЗ.

14 мая 2008 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил утвердить решение Собора епископов Русской Зарубежной Церкви об избрании архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского Илариона Первоиерархом РПЦЗ.

18 мая 2008 года, в Неделю 4-ю по Пасхе, в Синодальном Знаменском храме в Нью-Йорке состоялось настолование новоизбранного Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона.

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