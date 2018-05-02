Общий суд Евросоюза отклонил требования Украины против решения Европейской комиссии, которое позволяет российскому «Газпрому» увеличить использование мощностей «Северного потока-1» и европейского газопровода Opal. Об этом свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение, сообщает РИА Новости.

«Решение Общего суда от 9 марта 2018 года — Нафтогаз Украины против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования. Ходатайство отклоняется как неприемлемое», — говорится в документе.

В марте 2017 года компания «Нафтогаз Украины» подала в Общий суд Евросоюза иск против ЕК с требованием отменить решение, позволяющее «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода Opal и объёмы прокачки газа по трубопроводу «Северный поток-1».

В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST), которая занимается поставками энергоресурсов, и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года. Позднее «Нафтогаз» подал ходатайство о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны.

Тем не менее, суд Евросоюза отказал как Украине, так и Польше.

Русская линия