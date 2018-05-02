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Сводка новостей от 2 мая 2018

Антиохийский Патриархат вновь выразил протест против действий Иерусалимского Патриархата в Катаре
Священный Синод под председательством Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X рассмотрел сложившуюся ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке…

Патриарх Антиохии и всего Востока Иоанн XСвященный Синод Антиохийского Патриархата, прошедший на днях под председательством Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X в монастыре Пресвятой Богородицы в Баламанде (Ливан), рассмотрел сложившуюся ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке и вновь выразил решительный протест в отношении действий Иерусалимского Патриархата в Катаре, сообщает Седмица.Ru со ссылкой греческое информационное агентство «Ромфея».

«Антиохийский Патриарх страдает из-за вторжения и создания церкви Иерусалимского Патриархата в рамках канонической юрисдикции Патриархата (Антиохии, в Катаре)», — отметил, в частности, Священный Синод Антиохийской Православной Церкви. «В этой области Антиохийский Патриархат просит единодушия Церквей о разрешении проблемы, чтобы сохранить единство против новых фрагментаций и делений», — говорится в синодальном определении.

Кроме того, Священный Синод Антиохийской Православной Церкви вновь призвал освободить похищенных ранее православного и сиро-яковитского иерархов Алеппо и возвратить их домой. «С момента похищения митрополита Алеппо Павла и сиро-яковитского епископа Иоанна прошло пять полных лет! Это представляет собой позорное преступление против человеческой цивилизации и прав человека. Цель похищения — искоренение христианства в Сирии и на Ближнем Востоке, а также запугивание христиан», — сказано в определении Синода Антиохийского Патриархата.

Стоит также отметить, что Священный Синод Антиохийского Патриархата осудил действия Израиля в связи с недавней агрессией против народа Палестины. «Священный Синод Антиохийского Патриархата выражает свою солидарность с палестинским народом и осуждает массовые убийства, совершённые израильскими властями против невооруженных граждан и детей», — говорится в заявлении Синода Антиохийской Православной Церкви. «Мы не можем забыть историю о том, что Иерусалим, для христиан и мусульман, является законной столицей Палестины», — отмечается в документе.

Наконец, Священный Синод Антиохийского Патриархата вновь подчеркнул, что Антиохийская Православная Церковь молится о мире и прекращении боевых действий в Сирии — несправедливой войны и террористических актов, которые имеют место в последние годы.

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Антиохийский Патриархат вновь выразил протест против действий Иерусалимского Патриархата в Катаре
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