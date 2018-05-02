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Сводка новостей от 2 мая 2018

В Одессе почтили память активистов, сожжённых заживо в Доме профсоюзов
В четвертую годовщину трагических событий во всех храмах Одесской епархии были совершены панихиды по погибшим…

Священнослужители Одесской епархии почтили память одесситов, погибших в Доме профсоюзов2 мая 2018 года, в четвертую годовщину трагических событий в Одессе, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил заупокойное богослужение в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Высокопреосвященству сослужили викарные епископы: Овидиопольский Аркадий, Южненский Диодор и Болградский Сергей, а также ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Серафим, городское духовенство и братия обители в священном сане.

По благословению правящего архиерея панихиды по всем погибшим были совершаемые во всех храмах Одесской епархии.

Духовенство Одесской епархии также отслужило литии на местах массовой гибели одесситов четыре года назад.

Рано утром по благословению митрополита Агафангела представители епархии в составе епископа Южненского Диодора, протоиерея Евгения Гутьяра, секретаря Одесского епархиального управления и помощника настоятеля Спасо-Преображенского Одесского кафедрального собора протоиерея Александра Маличенка совершили заупокойное богослужение по погибшим жителями Одессы на месте гибели первых жертв майской трагедии на улице Преображенской и возложили цветы в память об этом событии.

Также епископ Диодор и духовенство вознесли молитвы и возложили цветы в районе Куликова поля, где 2 мая 2014 года погибли несколько десятков соотечественников.

Русская линия

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В Одессе почтили память активистов, сожжённых заживо в Доме профсоюзов
В четвертую годовщину трагических событий во всех храмах Одесской епархии были совершены панихиды по погибшим...

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