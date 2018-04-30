Рано утром 30 апреля 2018 года в Екатеринбурге состоялся Крестный ход в честь 100-летней годовщины прибытия Государя Николая II и членов его семьи в Екатеринбург из тобольской ссылки. В молитвенном шествии, которое прошло от Памятного Креста в районе станции Шарташ до Храма-на-Крови, приняло участие свыше 1500 человек, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

Колонну крестоходцев возглавили архиереи Екатеринбургской митрополии: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.

В шествии приняли участие многочисленное духовенство и монашествующие, казаки, участники епархиального движения «Верим. Действем!», воспитанники Екатеринбургской духовной семинарии, сестры молосердия и добровольцы Православной службы милосердия, представители православных братств, сотрудники и волонтеры благотворительного фонда «Ника», представители молодежных приходских клубов, участники Молодежной казачьей организации Свердловской области, активисты молодежного отдела епархии, а также многочисленные прихожане храмов Екатеринбургской епархии и гости Екатеринбурга.

Крестоходцы, одетые в красные куртки с символикой православного движения «Верим. Действуем», пронесли в руках хоругви, иконы, а также транспаранты с изображением Государя Николая II и святой Царской семьи, тем самым подчеркнув важность Царской темы в год 100-летия подвига святых Царственных страстотерпцев.

Колонна верующих начала свой памятный ход, посвященный 100-летней годовщине прибытия Николая II и членов его семьи в Екатеринбург, от Памятного Креста и закладного камня, которые установлены близ станции Шарташ (в 1918 году — Екатеринбург-II), на месте, где будет построен храм в честь иконы Божией Матери «Валаамская» — одной из трех чудотворных икон, явленных в годы правления Николая II.

Об особой ответственности жителей Екатеринбурга за сохранение памяти о святом Царе-страстотерпце сказал в своем архипастырском слове по окончании молитвенного шествия митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Сегодня день 100-летия прибытия в Екатеринбург святого царя Николая Александровича, Государыни Императрицы Александры Феодоровны и великой княгини Марии Николаевны. И мы прошли сегодня в память этот малый Крестный ход, — сказал архипастырь. — Из всех городов, из всей Российской империи получилось так, что именно в Екатеринбурге совершилось это злодеяние. Оно не совершилось в Москве, в Могилеве, не совершилось в Санкт-Петербурге, в Царском селе, оно совершилось именно здесь. И в этом особая печать у нашего города, и поэтому — особая ответственность у нас, православных людей».

Правящий архиерей особо отметил, как «важно ценить и помнить, и приходить к этому последнему престолу нашего святого Царя, который сегодня предстоит у Престола Царя Небесного, и молиться всем новомученикам и исповедникам Церкви Русской, которая сегодня является щитом и ограждением нашей Державы, нашего народа».

«Сегодняшний день — день особого нашего внутреннего покаяния. Но мы его прошли с пасхальными песнопениями, — отметил владыка митрополит. — Будем помнить всегда, что там, где Голгофа, там и Воскресение. И там, где человек потеряет свою жизнь за Христа, за Родину, там он приобретает жизнь бОльшую и вечную. Там, где теряются все земные славы, богатства, достояния, приобретается нечто гораздо большее, вечное и значимое».

«Государь Николай II лишился своего царства, но приобрел Царство Небесное. А мы с вами несем на себе ответственность за сохранение памяти о святом Царе, особенно в этот год 100-летия его великого подвига», — подчеркнул митрополит Кирилл.

Архипастырь отметил, что Государь Николай II и его семья стали «для нас всех образцом христианской семьи и тех больших добродетелей, которые мы должны были бы стяжать каждый в своей жизни — и кротость, и незлобие по отношению к злобно окружающему нас миру».

В эти «особые дни пребывания Царя-страстотерпца здесь в Екатеринбурге», в год 100-летия этого подвига, митрополит Кирилл пожелал всем Божией помощи, здравия и крепости, сил на прохождение Царского великого подвига 17 июля, который совершит и возглавит Святейший Патриарх всея Руси Кирилл.

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