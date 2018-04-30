Русская линия
Сводка новостей от 30 апреля 2018

Протоиерей Максим Обухов: Проблема курильщиков-хамов на дороге решается рублём
Православный священник призвал ввести штрафы для водителей, которые выбрасывают окурки и мусор на дорогу из автомобилей…

Протоиерей Максим ОбуховРуководитель православного медико-просветительского центра «Жизнь» протоиерей Максим Обухов, активно занимающийся борьбой с абортами и помощью женщинам, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, на своей странице в соцсети обратил внимание ещё на одну проблему, которая является следствием невоспитанности и безнравственности многих россиян.

Отец Максим отметил, что в России немало людей, которые почему-то, не задумываясь, выбрасывают мусор и окурки прямо из автомобиля на дорогу, что недопустимо.

«В Москве примерно 6 миллионов машин. Если считать, что условно половина водителей курит, то это 3 млн. Какая часть из них бросает окурки в окно — не знаю, но, думаю, не менее трети, хотя не уверен. Тогда получается 1 миллион шофёров бросает окурки в окно каждый день. Потом они перебираются колёсами и попадают в бронхи нам и нашим детям», — заявил священник, слова которого приводит Интерфакс.

В связи с этим он выразил уверенность, что российским властям следует обратить на это внимание. «Проблема решается легко — штраф за окурок, выброшенный из окна на дорогу», — отметил отец Максим.

Русская линия

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