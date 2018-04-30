Теперь в компании намерены активизировать работы по строительству второй нитки, по которой планируется поставлять газ в Европу…

Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», что знаменует собой начало нового этапа строительства газопровода, который призван диверсифицировать пути поставки российского газа в Турцию и Европу, сообщает официальный сайт «Газпрома».

В компании отметили, что «Турецкий поток» реализуется в соответствии с графиком одновременно на побережьях России и Турции и в Чёрном море.

«В Турции в районе посёлка Кыйыкей ведётся сооружение приёмного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены. Судно Pioneering Spirit, согласно плану работ, продолжит глубоководную укладку второй нитки газопровода в третьем квартале 2018 года», — говорится в пресс-релизе.

По данным «Газпрома», средняя скорость строительства на глубоководье, которое ведёт судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день. Максимальная производительность — 5,6 км в сутки — была достигнута дважды в феврале этого года.

«Реализация проекта „Турецкий поток“ успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. „Турецкий поток“, без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы», — заявил в связи с этим Алексей Миллер.

Впрочем, пока ясности в том, будет ли Европа строить газотранспортную систему, чтобы принимать российский газ на границе Турции нет.

Русская линия