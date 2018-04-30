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Сводка новостей от 30 апреля 2018

В Иерусалимском Патриархате продолжают радушно принимать Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия
Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем…

Блаженнейший митрополит Онуфрий в Храме Гроба ГосподняВ то время, как в украинских СМИ продолжается обсуждение мнимого создания на Украине «единой автокефальной церкви» (при том, что между собой на Украине не могут объединиться даже раскольники КП и УАПЦ) Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий демонстрирует, что Украина и без того имеет Церковь, верующих и духовенство которой с радостью принимают в среде Поместных Православных Церквей.

Так, 28 апреля 2018 года, в неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем в Иерусалиме, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Такую возможность Его Блаженство получил в связи с радушным приёмом украинской церковной делегации в Иерусалимском Патриархате, с главой которого Патриархом Иерусалимским Феофилом владыка Онуфрий имел общение.

За богослужением Его Блаженству сослужили архиереи Иерусалимской Православной Церкви митрополит Филадельфийский Вениамин и митрополит Еленопольский Иоаким, а также епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, который сопровождает Предстоятеля на Святой Земле, а также клирики Иерусалимского Патриархата и гости в священном сане.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий вместе с иерусалимскими архиереями вознёс на святом месте молитву о своей пастве и установлении мира на Украине.

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В Иерусалимском Патриархате продолжают радушно принимать Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия
Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем...

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