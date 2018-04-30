В РПЦЗ возмущены вмешательством украинских властей в церковные дела и призывают молиться, чтобы потуги чиновников учинить новый раскол на Украине и в мировом Православии провалились…

26−27 апреля 2018 года в Нью-Йорке под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, члены которого рассмотрели в том числе и положение дел на Украины, выразив беспокойство последними инициативами украинских властей. Официальное заявление по этому поводу было опубликована на сайте Синода РПЦЗ.

«Mы, члены Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, несущие своё служение в Северной Америке, Европе и Австралии, с болью душевной видим, как на священной земле Киевской Руси, дорогой нам Земле Украинской, коварные политические устремления вновь, как это уже случалось в истории, преподносится под личиной некоей религиозной деятельности, но с очевидной целью разжигания вражды и нестроений в Православном народе, с намерением возбудить Церковный раскол. Предпринимаются попытки создать на этой многострадальной земле особую «автокефальную церковь» на месте канонической, всеми признаваемой Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Эта Церковь с 1990 года обладает автономией, т. е., самостоятельностью и независимостью в своём управлении. Перед нами ни что иное, как лукавое старание использовать религиозные чувства и подчинить их политическим целям сегодняшних властей, что прямо противоречит преданию и каноническим нормам Святой Православной Церкви.

Молимся Всемогущему Богу о том, чтобы страсти и смута, возбуждаемые стараниями чуждых духу и благодатному порядку церковному людей, исчезли яко дым, а распри успокоены Его милостью, и чтобы мир тридневно Воскресшего Человеколюбца-Бога воцарился в их сердцах.

Настоящим заявлением мы выражаем нашу полную поддержку Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, равно и его собратьям-архипастырям, духовенству, монашествующим и пастве единственной канонической Украинской Православной Церкви и с любовью преклоняемся перед их исповедническим подвигом. Никакие перемены в жизни Церкви не могут быть инициированы и навязаны Ей светским начальством. Нынешние попытки повлиять на жизнь Церкви извне лишь обнажают сугубо нецерковные побуждения и цели старающихся их осуществить.

Мы призываем всех молиться за каноническую Православную Церковь на Земле Украинской, чтобы настоящая попытка церковного раскола обратилась в ничто, и чтобы мир и братолюбие всегда господствовали во взаимоотношениях между Поместными Православными Церквами".

Русская линия