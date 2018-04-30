28 апреля 2018 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в столицу Албании Тирану, сообщает Патриархия.ru.

В аэропорту Предстоятеля Русской Православной Церкви встретили Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий и члены Священного Синода Албанской Православной Церкви, посол России в Албании В. Карпушин и другие официальные лица.

Из аэропорта Предстоятель Русской Церкви направился в Воскресенский собор Тираны.

Затем в здании Архиепископии Албанской Православной Церкви состоялась официальная встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием.

В беседе приняли участие члены Священного Синода Албанской Православной Церкви: митрополит Бератский Игнатий, митрополит Корчинский Иоанн, митрополит Гирокастринский Димитрий, митрополит Аполлонийский Николай, митрополит Эльбасанский Антоний, митрополит Амантийский Нафанаил, а также секретарь Синода епископ Виллийский Астий.

Со стороны Русской Православной Церкви участниками встречи стали председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

В ходе братских собеседований обсуждались вопросы сотрудничества между Русской и Албанской Православными Церквами, в частности, в образовательной и научно-богословской областях, а также широкий круг вопросов, касающихся положения Православия в мире, и темы межправославного взаимодействия.

29 апреля 2018 года Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Архиепископ Анастасий совершили Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в Тиране.

В храме собрались тысячи жителей столицы Албании и паломников из разных концов страны. Богослужение совершалось на трех языках: албанском, греческом и церковнославянском.

По окончании Литургии со словами пасхального приветствия к Предстоятелю Русской Православной Церкви обратился Блаженнейший Архиепископ Анастасий. Далее прозвучало ответное слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На память о совместном богослужении Святейший Патриарх Кирилл подарил Блаженнейшему Архиепископу Анастасию две панагии и наперсный крест, а также пасхальное яйцо, расписанное русскими иконописцами, в знак того, что визит Предстоятеля Русской Православной Церкви пришелся на пасхальный период, который продолжается 40 дней. В дар Воскресенскому кафедральному собору Святейший Владыка передал образ Двенадцати Апостолов.

В качестве памятного дара Блаженнейший Архиепископ Анастасий преподнес Предстоятелю Русской Православной Церкви написанный албанским художником образ Вознесения, в основе которого — сюжет мозаики Воскресенского кафедрального храма, а также знаки патриаршего достоинства.

В этот же день в честь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был дан приём от имени Албанской Православной Церкви, в рамках которого Архиепископ Анастасий, отметивший, в частности: «Ваш мирный визит в Албанию является радостным пасхальным даром. Добро пожаловать в нашу страну, которая во второй половине XX века, в период безумного антирелигиозного гонения, пережила самые тёмные времена, но по благодати Божией, начиная с 1991 года, развивается и процветает в условиях полной религиозной свободы».

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