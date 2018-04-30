26 апреля 2018 года в подъезде своего собственного дома был избит известный украинский общественный деятель, организатор многочисленных Крестных ходов в Киеве, председатель Союза православных братств Украины Валентин Лукияник, сообщает РИА Новости.

По данным председателя Союза православных граждан России Валентина Лебедева, ответственность за нападение на Валентина Лукияника взяли на себя украинских националисты С14 (организация запрещена в России). Действовали они предельно жестоко — на общественного деятеля напали сразу несколько человек с железными прутьями.

В заявлении уточняется, что «Лукияник защищался древком от хоругви, которую нёс домой, готовясь к Крестному ходу» 9 мая. Ему удалось отбиться, помогли также соседи, которые выскочили из своих квартир.

В Союзе православных граждан отметили, что прибывшая на место инцидента полиция даже не попыталась задержать нападавших, которым свободно дали уйти.

В настоящее время состояние Валентина Лукияника удовлетворительное, тяжёлых травм он, слава Богу, не получил.

«С С14 (организация запрещена в России — РЛ) Валентин сцепился ещё во время защиты Десятинного монастыря. Потом православные братства пикетировали Киевсовет, когда там рассматривался вопрос сноса Десятинного монастыря. Кстати, квартиру ему сожгли перед 9 мая два года назад. Но сейчас ясно, что его таким образом предупредили, чтобы не пытался организовывать акции против незаконной „автокефалии Украины“», — прокомментировал нападение украинский журналист Дмитрий Скворцов.

Русская линия