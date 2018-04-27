В ходе визита в США Ангела Меркель не смогла отстоять практически ни одной своей позиции, во всём согласившись с американским президентом…

В последнее время ведущие европейские лидеры один за другим потянулись в США. Сначала к критикуемому в Европе Дональду Трампу приехал президент Франции Эммануэль Макрон, а сегодня Вашингтон посетила и «железная леди» Германии Ангела Меркель.

Причём, и тот и другая оказались в роли просителей перед американским лидером, и их визиты выглядели так, что как будто европейская элита, ещё совсем недавно хорохорившаяся и грозившая США началом торговой войны, поняла, что всё серьёзно и решила дать задний ход.

Конечно, от молодого и совсем ещё неопытного президента Макрона никто и не ожидал того, что он сможет на равных вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Именно поэтому его визит с определённой долей иронии и критики освещался в СМИ.

Любопытно, что сам Трамп весьма умело сделал так, чтобы французский президент выглядел на его фоне простым мальчишкой, с плеча которого можно стряхнуть перхоть и вдоволь посмеяться над этим. Именно это, кстати, и сделал Трамп во время общения с Макроном. Причём сделал это на публику и под фотовспышки.

На этом фоне от визита опытной «железной леди» Меркель ждали куда большего. Однако, к удивлению многих, она тоже оказалась весьма милой и удобной собеседницей для Дональда Трампа, который с лёгкостью смог навязать главе Германии своё видение многих международных проблем.

В итоге, практически все заявления Меркель на совместной пресс-конференции по итогам переговоров оказались совершенно беззубыми и выглядели, как едва ли не полное соглашение Германии с позицией США.

Так, Меркель выразила удовлетворение сотрудничеством с США в сфере политики в отношении России, сообщает «Немецкая волна». Между сторонами наблюдается «высокий уровень единодушия» по поводу конфликтов с Россией и роли Москвы в Сирии, заявила канцлерин Германии.

Что касается требований немецкого бизнеса жёстко поставить перед Трампом вопрос о неуместности новых антироссийских санкций, которые касаются немецких компаний, то, по словам Меркель, стороны обмениваются мнениями по этому поводу того. Это всё — более никаких оценок не прозвучало.

Со своей стороны Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону. ФРГ должна тратить на оборонные нужды не менее двух процентов своего ВВП, заявил он, выразив надежду на то, что каждый партнер по НАТО выполнит и даже перевыполнит эту цель.

В ответ Ангела Меркель сообщила, что, начиная с 2019 года, её страна будет тратить на оборону 1,3 процента своего ВВП. В настоящее время германские расходы на военные нужды составляют 1,25 процента ВВП.

Затронув вопрос об атомной программе Ирана, Трамп назвал Тегеран «режимом убийц», подчеркнув, что нельзя позволить Ирану заполучить ядерное оружие. Тегеран сеет «насилие, кровопролитие и хаос» на всем Ближнем Востоке и «мы должны позаботиться о том, чтобы этот режим убийц даже близко не подошел к созданию ядерного оружия», сказал американский президент.

Ангела Меркель согласилась с тем, что нынешний договор об атомной программе Ирана недостаточен для того, чтобы заставить Тегеран свернуть ядерную программу. Она заявила, что необходимо позаботиться о сдерживании влияния Ирана.

Дональд Трамп заявил, что обнадежен состоявшейся 27 апреля встречей между лидерами Северной и Южной Кореи, но подчеркнул, что не повторит ошибок, допущенных прежними американскими администрациями, и продолжит оказывать нажим на Пхеньян до тех пор, пока не будет достигнута денуклиаризация Корейского полуострова.

Ангела Меркель подтвердила важность превращения Корейского полуострова в безъядерную зону. Она высоко оценила «мощь» позиции Трампа по Северной Корее, которая, по словам канцлера, позволила добиться прорыва на межкорейских переговорах. Меркель сказала, что жесткая позиция Трампа «открыла новые возможности».

Кроме того, канцлер ФРГ заявила, что Евросоюзу и Германии следует продолжать переговоры с США о справедливых условиях торговли. Она отметила, что Германия уже сократила объем своего профицита в торговле с США, хотя и добавила, что понимает, что Трампу этого недостаточно.

Ангела Меркель ничего не сказала по поводу запланированного на 1 мая введения американских штрафных санкций на поставки стали и алюминия из ЕС. «Решать будет президент Трамп», — многозначительно заявила она, фактически расписавшись в своём бессилии повлиять на США в этом вопросе.

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