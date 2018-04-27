Лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын впервые за многие годы провели обстоятельные переговоры, по итогам которых была подписана совместная декларация, сообщает РИА Новости.

Улучшение в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия северокорейских спортсменов в Играх, а также визита сестры Ким Чен Ына в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР.

На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что КНДР замораживает с 21 апреля проведение ядерных и ракетных тестов. Пхеньян, помимо этого, отказался от применения ядерного оружия, если для него не будет ядерной угрозы. Северная Корея также обязалась не передавать ядерные технологии другим государствам.

После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин — наладить железнодорожное сообщение между странами. По итогам второго раунда переговоров Южная и Северная Кореи подписали совместную декларацию о мире и объединении Корейского полуострова, что в России уже назвали возможным прологом к прорыву.

По итогам переговоров лидеры двух стран также договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.

«Это очень позитивная, долгожданная и многообещающая новость. И это может быть прологом к прорыву. Но чтобы договоренности стали реальностью, предстоит сделать ещё очень много», — заявил в интервью ИТАР-ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В США уже также приветствовали возобновление переговоров между Южной и Северной Кореей. При этом в Вашингтоне напомнили, что продолжают подготовку к первой встрече Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Русская линия