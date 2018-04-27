Русская линия
Сводка новостей от 27 апреля 2018

В «Яндексе» заявили о вреде действий Роскомнадзора
Представители российского поисковика считают, что блокировки глобальных сервисов опасны для всего рунета…

ЯндексРоссийский «Яндекс» считает, что ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит, прежде всего, российским интернет-компаниям и сделает их неконкурентоспособными по отношению к их иностранными соперникам. Об этом ИТАР-ТАСС заявил директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков.

«Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит, прежде всего, рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», — сказал Манджиков.

В компании полагают, что подобная ситуация может привести не только к падению качества разрабатываемых продуктов, но и к тому, что российские компании окажутся в будущем неконкурентоспособными в области технологий.

Таким образом, в «Яндексе» отреагировали на сообщения СМИ о том, что Роскомнадзор внёс IP-адреса «Яндекса», социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещённых сайтов. По данным газеты «Коммерсант», в список попали по одному IP-адресу «ВКонтакте» и «Одноклассников», пять адресов «Яндекса», три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14), Microsoft (29) и Google (33).

Роскомнадзор объяснил попадание в реестр запрещённых сайтов IP-адресов некоторых соцсетей технологическими особенностями работы системы. В ведомстве отметили, что эти IP-адреса не направлялись операторам связи с целью ограничения доступа. Тем не менее, среди специалистов растёт скепсис по отношению к действиям Роскомнадзора.

Русская линия

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