Русская линия
Сводка новостей от 27 апреля 2018

Зюганов просит Путина не стыдиться трупа Ленина
Нежелание российских властей демонстрировать на весь мир мавзолей на Красной площади вызывает раздражение у коммунистов…

Лидер КПРФ Генадий ЗюгановНерешительность российских властей в вопросе выноса трупа Ленина из мавзолея и их отказ решать этот вопрос из-за позиции коммунистов, приводит к тому, что представители КПРФ начали думать, что вновь пришло их время, и теперь они могут требовать от властей, чтобы чиновники не только не трогали мавзолей, но и гордились этим уродливым сооружением.

Такой посыл содержится в телеграмме председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова президенту России Владимиру Путину, в котором он настоятельно просит «снять декоративные ограждения, закрывающие вид на Мавзолей во время Парада Победы», сообщает газета «Взгляд».

«От имени нашей партии, миллионов её сторонников, ветеранов Великой Отечественной войны, всех патриотов России призываю Вас в ознаменование вступления на высокую должность — снять с Мавзолея позорные для исторической памяти граждан декоративные ограждения, закрывающие вид на это величественное сооружение и находящиеся за ним захоронения лучших людей Советской страны», — говорится в телеграмме.

«В сложившейся ситуации, в условиях политики вражды и ненависти со стороны США и их западной коалиции, надо учиться мудрости и мужеству наших предков, которые не раз побеждали, спасая Россию и её народ, оказывавшихся у последней черты», — пишет председатель ЦК КПРФ.

По мнению Зюганова, снятие драпировок будет нести «сильный культурно-исторический заряд» и «способствовать сплочению нашего народа перед лицом нынешних испытаний».

Одним словом, в КПРФ посчитали, что Путин — это едва ли не идейный ленинец, раз уж он вступил в конфронтацию с Западом. Думается, что в Кремле всё же так не считают.

Русская линия

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Зюганов просит Путина не стыдиться трупа Ленина
Нежелание российских властей демонстрировать на весь мир мавзолей на Красной площади вызывает раздражение у коммунистов...

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