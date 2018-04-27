Первый в России государственный музей, полностью посвященный семье Императора Николая II, открылся вчера в Тобольске, сообщает РИА Новости.

Открытие музея стало первым этапом национального туристского проекта «Императорский маршрут», который соединяет места пребывания и ссылки представителей династии Романовых во многих регионах России. Проект в преддверии 100-летия памяти Царской семьи реализует фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Министерства культуры РФ.

Музей семьи Императора Николая II в Тобольске открылся в бывшем Губернаторском доме, где с августа 1917 года по апрель 1918 года содержалась под арестом Царская семья до высылки в Екатеринбург. Дата открытия была выбрана не случайно — именно 26 апреля 1918 года прибывший в Тобольск комиссар Яковлев объявил Царской семье, что ей предстоит переезд из Тобольска. Новый музей станет одним из филиалов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Накануне открытия музея в Тобольске состоялся Крестный ход от Софийско-Успенского кафедрального собора к Александровской часовне. В православном шествии приняло участие множество детей. Закончился Крестный ход молебном в честь святой Царской семьи, который был совершён у Александровской часовни.

В ходе торжественной церемонии открытия губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказал о том, как создавался музей. «Возрождение общественного интереса к судьбе Царской семьи побудило нас к созданию мемориального музея. Было принято решение разместить музей в Губернаторском доме, в Нижнем посаде города Тобольск. Здесь Николай II останавливался в 1891 году и затем с семьей проживал в ссылке с августа 1917 года по апрель 1918 года», — сообщил Якушев.

По его словам, от идеи до воплощения пройден большой путь. «Реализация уникального проекта потребовала немалого труда от рестораторов, историков и музейных работников. Специалисты восстановили архитектурные элементы, подлинные детали и фрагменты интерьера. Историко-культурная экспертиза подтвердила аутентичность и принадлежность Императорской семье раритетных реликвий, бережно сохраненных в музее. Они стали жемчужинами экспозиции», — подчеркнул глава региона.

Якушев добавил, что особую роль в реализации проекта сыграли ведущие российские музеи, архивы, частные коллекционеры и общественные организации. «Создавая музей, мы старались внести свой пассивный вклад в сохранение истории России, ее уникального культурного наследия. Созданный в Тобольске музей станет смысловой точкой национальной культурно-познавательной программы „Императорский маршрут“, главная цель которого — содействие возрождению историко-культурных и духовных основ России», — заключил глава региона.

Вдова племянника Государя Николая II Тихона Куликовского-Романова Ольга Куликовская-Романова в ходе церемонии открытия подчеркнула, что участие в мероприятии для неё — большая честь.

«Для меня это великая честь и великая ответственность перед памятью моего незабвенного супруга — Тихона Николаевича Куликовского-Романова, родного племянника святого Государя. Это также дань глубочайшего уважения и благодарности моей свекрови — великой княгине Ольге Александровне, родной сестре святого царя-страстотерпца», — сказала Куликовская-Романова.

Она отметила, что ей очень дорог дом, в котором разместился музей. «Здесь живо чувствуется присутствие святой Царской семьи», — пояснила вдова племянника Царя Николая II.

Для посетителей музей откроется 28 апреля. Об этом их информирует рекламный щит возле Тобольского Кремля.

Научное руководство проектом, в том числе разработка концепции, привлечение специалистов-историков по теме жизни Царской семьи, коллекционеров были поручены фонду «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

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