На фоне активных попыток украинских властей создать на Украине так называемую «единую автокефальную Украинскую церковь» Предстоятель единственной на Украине канонической Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, выступающий против этой инициативы, решил совершить визит на Святую Землю, где встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом.

Встреча состоялась 26 апреля 2018 года во время паломнического визита по святым местам Святого Града, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Во время встречи архипастыри провели короткую беседу. Более никакой информации официальный сайт УПЦ не приводит.

Таким образом, мы не можем точно сказать, обсуждал ли митрополит Онуфрий с Патриархом Феофилом призыв украинских властей к Константинопольскому Патриарху Варфоломею признать украинских раскольников, а также принятое Константинополем решение проконсультироваться по этому поводу со всеми Поместными Православными Церквями.

Однако, в любом случае сам факт этого визита Предстоятеля УПЦ в пределы Иерусалимского Патриархата весьма знаковый. Посещая Иерусалим, Блаженнейший Онуфрий свидетельствует всем верующим на Украине, что Украинскую Православную Церковь признают во всём православном мире и принимают там, куда вход украинским раскольникам априори закрыт.

На этом фоне заявления украинских властей о том, что вскоре на Украине может, наконец, появиться какая-то своя автокефальная и каноническая Церковь, кажутся каким-то абсурдом.

Русская линия