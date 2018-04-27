Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом
Предстоятель Украинской Православной Церкви посетил Святую Землю, где отказываются принимать украинских раскольников…
На фоне активных попыток украинских властей создать на Украине так называемую «единую автокефальную Украинскую церковь» Предстоятель единственной на Украине канонической Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, выступающий против этой инициативы, решил совершить визит на Святую Землю, где встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом.
Встреча состоялась 26 апреля 2018 года во время паломнического визита по святым местам Святого Града, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Во время встречи архипастыри провели короткую беседу. Более никакой информации официальный сайт УПЦ не приводит.
Таким образом, мы не можем точно сказать, обсуждал ли митрополит Онуфрий с Патриархом Феофилом призыв украинских властей к Константинопольскому Патриарху Варфоломею признать украинских раскольников, а также принятое Константинополем решение проконсультироваться по этому поводу со всеми Поместными Православными Церквями.
Однако, в любом случае сам факт этого визита Предстоятеля УПЦ в пределы Иерусалимского Патриархата весьма знаковый. Посещая Иерусалим, Блаженнейший Онуфрий свидетельствует всем верующим на Украине, что Украинскую Православную Церковь признают во всём православном мире и принимают там, куда вход украинским раскольникам априори закрыт.
На этом фоне заявления украинских властей о том, что вскоре на Украине может, наконец, появиться какая-то своя автокефальная и каноническая Церковь, кажутся каким-то абсурдом.