С 28 по 30 апреля 2018 года по приглашению Блаженнейшего Архиепископа Албанского Анастасия состоится первый в истории официальный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Албанию, сообщает Патриархия.Ru.

«Русская и Албанская Церкви поддерживают добрые взаимоотношения на протяжении многих десятилетий, чему способствует и схожий опыт гонений на веру в XX веке. И в настоящее время Церкви придерживаются общих позиций в ответах на вызовы современности, — заявил руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси иерей Александр Волков.

«Отрадно видеть возрождение религиозной жизни в Албании, которое несомненно приносит свои добрые плоды для всего албанского общества», — добавил священник.

По его словам, в ходе своего визита Святейший Патриарх Кирилл будет иметь возможность братского общения с Предстоятелем Албанской Церкви Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием, с которым его связывают многолетние дружеские отношения.

Предстоятели вместе с иерархами и священнослужителями совершат Божественную литургию в главном храме Албанской Церкви. Также в программе визита запланировано посещение Святейшим Патриархом Кириллом монастыря святого Власия и академии Воскресения Христова.

Планируется, что состоятся встречи Его Святейшества с высокими представителями государственной власти страны.

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