Официальный представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген в интервью «Немецкой волне» признал, что выполнение Минских договорённостей, действительно, превратит Украину в федеральное государство, однако, вместе с этим даст Киеву возможность «заново обрести суверенитет над всей своей территорией».

«Договоренности предусматривают федерализацию страны: мне известно, что во многих странах это слово стало ругательством, но, к примеру, Германия — тоже федеративное государство, и нас это полностью устраивает. К примеру, сейчас мы находимся в Баварии. Баварцы гордятся своей землей, у них есть собственный премьер-министр, им предоставлена широкая автономия, но вместе с тем Бавария остаётся неотъемлемой частью Германии», — заявил Хойсген.

В связи с этим он призвал украинские власти не считать, что Минские договоренности — это победа России. По его мнению, они выгодны Киеву, и необходимо выполнять подписанные документы. «Я не теряю надежды, что договоренности всё же будут соблюдены», — заявил немецкий представитель, добавив, что понимает, что украинцам сложно поверить в то, что Россия пойдёт на их выполнение.

Любопытно, но, по мнению Хойсгена, именно Россия сорвала выполнение Минских договорённостей. «Основной проблемой стало то, что Россия не выполнила первый и самый важный пункт соглашений, а именно — нарушила режим прекращения огня, введенный через 72 часа после подписания Минских договоренностей. В то время Россия пыталась взять под контроль город Дебальцево и его окрестности. Спустя 72 часа после подписания документа россиянам и их союзникам сепаратистам всё ещё не удавалось занять Дебальцево, поэтому они просто-напросто продолжили воевать до того момента, когда город перешёл под их контроль. Нарушение объявленного режима прекращения огня привело к тому, что у Киева и Верховной Рады возникли большие сомнения в жизнеспособности Минских соглашений. Было очень сложно снова заставить Киев в них поверить в той мере, чтобы Украина снова была бы готова идти этим путём», — заявил немецкий представитель.

О том, что Киев с самого начала заявлял, что ни при каких обстоятельствах не согласится на федерализацию Украинского государства, Хойсген предпочёл не упоминать. Он верит в то, что Украине выгодны Минские соглашения и считает нормальным федерализацию Украины, но многие в Киеве так не думают. Поэтому заявление постпреда Германии в ООН могут стать холодным душем для многих украинских политиков, и Хойсгена вскоре, скорее всего, обвинят в работе на Кремль. Тем более, что он выступил категорически против поставок Украине летального американского вооружения.

Русская линия