В результате нападения погибли пять человек. Жертв могло быть больше, если бы верующие не успели закрыться в храме…

18 февраля 2018 года, по окончании вечерни с чином прощения, на территории собора в честь святого великомученика Георгия Победоносца в дагестанском городе Кизляре вооруженный исламист открыл огонь по выходящим из храма прихожанам. В результате стрельбы погибли пять женщин, ещё две прихожанки и два сотрудника силовых структур получили ранения, сообщает Патриархия.Ru.

Жертв могло быть гораздо больше, но верующие, которых в храме на тот момент было около 500 человек, успели закрыть двери, услышав стрельбу на улице. Преступник ломился в храм, но был застрелен подоспевшими на место преступления полицейскими. Его личность установлена, это местный житель 1995 года рождения 22-летний Халил Халилов, который, по некоторым данным, был связан с запрещённым в России «Исламским государством».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с отягчающими обстоятельствами») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), сообщает ТАСС.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил архиепископу Махачкалинскому и Грозненскому Варлааму, родным и близким погибших прихожан соболезнование, в котором назвал убийство невинных людей на пороге храма «страшным и циничным преступлением, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий».

«Молюсь Господу нашему Иисусу Христу о скорейшим выздоровлении раненых, об укреплении потерявших родных и об упокоении невинно убиенных рабов Божиих Веры, Людмилы, Надежды, Ирины и Веры в селениях праведных», — говорится в Патриаршем соболезновании.

«Прошу духовенство Махачкалинской епархии оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», — призвал Предстоятель Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл глубоко потрясён убийством прихожан храма в Кизляре в Прощеное воскресенье и считает произошедшее провокацией, направленной против мирного сосуществования представителей разных религий на Кавказе, сообщил руководитель Пресс-службы Патриарха священник Александр Волков.

«Русская Церковь выражает глубокую обеспокоенность случившимся и настаивает на самом тщательном расследовании этого преступления», ― добавил священник.

Соболезнования в связи с нападением на прихожан Георгиевского собора выразили временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан В.А. Васильев и архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

Правящий архиерей призвал «в этот скорбный час всех чад Махачкалинской епархии усердно молиться за души безвинно убиенных прихожан Свято-Георгиевского собора и возносить горячие молитвы о здравии раненых».

О погибших рассказал секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Иоанн (Анисимов): «Это были светлые люди. Двое из погибших были родными сёстрами, одна из них была врачом, которого знали все в Кизляре, другая ― общественный деятель, была большой помощницей в храме. Ещё одна ― это женщина, просившая милостыню у храма. Четвертая из погибших много лет была преподавателем, на пенсии стала нашей активной прихожанкой, организовывала паломнические поездки в Дивеево, на Валаам..».

Нападение уже осудил и глава Чечни Рамзан Кадыров и представители дагестанского муфтията, сообщает ИТАР-ТАСС. «Уверенно можно говорить, что бандит и его покровители, если таковые были, не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к исламу. Северный Кавказ всегда отличался наличием тесного сотрудничества и взаимопонимания между мусульманами и христианами. Мы и сегодня обязаны пресечь любые попытки провокаторов и врагов России посягнуть на это бесценное достояние» — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По его словам, важно установить, кто и с какой целью надоумил стрелявшего взять в руки оружие. «Те, кто были с ним связаны, заслуживают такого же сурового наказания», — отметил глава Чечни.

Русская линия