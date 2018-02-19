|Сводка новостей от 19 февраля 2018
|
|
Начался Великий пост
В Прощёное воскресенье в Дагестане исламист расстрелял верующих Георгиевского храма Кизляра
Архиепископ Верейский Евгений: Вознося молитвы об упокоении отца Кирилла, мы надеемся на то, что он имеет дерзновение пред Богом
Публичный призыв к сожжению храмов
Кристоф Хойсген: Минские договорённости предусматривают федерализацию Украины
Всемирный банк напомнил Украине, что долги придётся отдавать и делать это в срок
Этот день в Русской истории