Русская линия
Сводка новостей от 19 февраля 2018

Подавляющее большинство россиян считают недопустимым кощунство
Согласно опросу ВЦИОМ, 82% россиян считают неприемлемыми шутки над Церковью…

Логотип ВЦИОМПодавляющее большинство россиян (82%) считает, что над Церковью недопустимо шутить ни при каких обстоятельствах. Об этом свидетельствуют данные опросы ВЦИОМ, сообщает Интерфакс-Религия.

В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось также, что россияне считают неприемлемыми шутки над историей России, (70%), национальными особенностями и традициями разных народов (65%), историческими личностями России, ныне не живущими (64%), над Вооруженными силами РФ (62%).

В то же время более половины респондентов считают допустимым шутить над экономическими и социальными проблемами России (53%) и над действующей властью в целом (54%).

Опрос проводился 9−10 февраля среди 2000 респондентов.

Русская линия

  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку
  • Читать в Телеграм

Начался Великий пост
Сегодня Чистый понедельник — первый день говенья...

В Прощёное воскресенье в Дагестане исламист расстрелял верующих Георгиевского храма Кизляра
В результате нападения погибли пять человек. Жертв могло быть больше, если бы верующие не успели закрыться в храме...

Архиепископ Верейский Евгений: Вознося молитвы об упокоении отца Кирилла, мы надеемся на то, что он имеет дерзновение пред Богом
В Троице-Сергиевой лавре молитвенно почтили годовщину преставления архимандрита Кирилла (Павлова)...

Публичный призыв к сожжению храмов
В Калужской области на Масленицу прошёл «перфоманс» от безбожников — в арт-парке Никола-Ленивец был публично сожжён построенный из веток собор...

Кристоф Хойсген: Минские договорённости предусматривают федерализацию Украины
Постпред ФРГ при ООН призвал Киев не опасаться этого факта, но обвинил в срыве договорённостей Москву...

Подавляющее большинство россиян считают недопустимым кощунство
Согласно опросу ВЦИОМ, 82% россиян считают неприемлемыми шутки над Церковью...

Всемирный банк напомнил Украине, что долги придётся отдавать и делать это в срок
Прощать Киеву кредиты международные кредиторы не собираются и готовы давать деньги только при условии их обязательного возврата с процентами...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видных государственных и военных деятелей генералов Я.И.Ростовцева и А.И.Остермана-Толстого, а также адмирала А.А.Бирилева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика