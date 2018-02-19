Подавляющее большинство россиян (82%) считает, что над Церковью недопустимо шутить ни при каких обстоятельствах. Об этом свидетельствуют данные опросы ВЦИОМ, сообщает Интерфакс-Религия.

В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось также, что россияне считают неприемлемыми шутки над историей России, (70%), национальными особенностями и традициями разных народов (65%), историческими личностями России, ныне не живущими (64%), над Вооруженными силами РФ (62%).

В то же время более половины респондентов считают допустимым шутить над экономическими и социальными проблемами России (53%) и над действующей властью в целом (54%).

Опрос проводился 9−10 февраля среди 2000 респондентов.

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