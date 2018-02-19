Архиепископ Верейский Евгений: Вознося молитвы об упокоении отца Кирилла, мы надеемся на то, что он имеет дерзновение пред Богом

17 февраля 2018 года, в день памяти всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре молитвенно почтили годовщину преставления многолетнего духовника обители архимандрита Кирилла (Павлова), сообщает пресс-служба Синодального отдела по монастырям и монашеству.

Приснопоминаемый старец отошёл ко Господу 20 февраля 2017 года в Переделкине на 98-м году жизни после продолжительной болезни. В связи с тем, что в текущем году эта дата приходится на вторник первой седмицы Великого поста, было принято решение перенести поминовение усопшего на субботу сырной седмицы для более торжественного его совершения.

В этот день Церковь вспоминает всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, и, несомненно, отец Кирилл имеет непосредственное к ним отношение. Прикованный к постели, мужественно терпящий свою болезнь, он не искал поддержки и утешения, но в краткие моменты, когда силы возвращались к нему, сам поддерживал и утешал окружающих.

По свидетельству современников, у него исповедовались в своё время Патриархи Алексий I и Пимен; он являлся духовником Патриарха Алексия II, поэтому и переехал в Патриаршую резиденцию в Переделкине, при этом продолжал духовно окормлять монахов Лавры, принимал многочисленных верующих.

В субботу сырной седмицы наместник обители Преподобного Сергия архиепископ Сергиево-Посадский Феогност возглавил в Троицком соборе монастыря Божественную литургию, за которой возносились ектении о упокоении приснопамятного отца Кирилла и водворении его в Небесных обителях.

Его Высокопреосвященству сослужили лаврская братия в священном сане и близкие духовные чада покойного, среди которых наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов); настоятель Спасского храма в пос. Клязьма Пушкинского района, духовник Московской епархии игумен Сергий (Амуницын) и другие.

По окончании богослужения у могилы старца Кирилла за алтарем Духовского храма обители состоялась панихида, которую совершил ректор Московских духовных школ архиепископ Верейский Евгений.

Почтить всероссийского духовника, как называли отца Кирилла ещё при жизни, собрались его многочисленные духовные чада и прихожане Лавры.

Отслужив панихиду, владыка Евгений обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором отметил, что «есть на свете такие места, к которым, как говорят, не зарастает народная тропа, и одно из таких удивительных мест — место упокоения приснопамятного старца архимандрита Кирилла».

«Сюда постоянно приходят люди, здесь горят свечи и возносятся молитвы. По-прежнему идут к этому месту верующие, обращаясь к отцу Кириллу как к живому, потому что он имел огромное значение в жизни многих людей, в том числе и здесь собравшихся», — отметил владыка.

«Мы по-прежнему, вознося молитвы о его упокоении, подчас о чём-то просим батюшку, надеясь на то, что он имеет дерзновение пред Богом. Пусть же эта молитва и далее продолжается. Господь да упокоит душу приснопамятного раба Божия Кирилла, а всех нас, ещё живущих в этом бренном и тленном мире, помилует и спасёт. Аминь», — заключил владыка Евгений.

В завершение всем участникам панихиды были розданы небольшие подарки, в которые вошли шоколад, выпечка и маленькие календари. Это продолжило добрую традицию, когда никто из приходивших к старцу Кириллу в Переделкино не оставался неутешенным.

В Малой братской трапезной Лавры состоялся поминальный обед, за которым еще раз вспомнили усопшего и помолились о упокоении его души.

20 февраля 2018 года, во вторник 1-й седмицы Великого поста, день преставления архимандрита Кирилла (Павлова), по окончании соборной панихиды в Успенском храме Лавры будет отслужена заупокойная лития у могилы приснопамятного старца.

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